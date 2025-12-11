恐現歷史性洪水！華盛頓州宣布緊急狀態 10萬居民面臨疏散

太平洋西北地區遭遇強烈大氣河流現象（atmospheric river）襲擊，美國華盛頓州西部面臨歷史性洪水威脅，州長佛格森（Bob Ferguson）10日宣布進入緊急狀態，預估多達10萬人可能收到疏散命令。

華盛頓州近幾日由於強烈大氣河流現象遭受暴雨侵襲，多處地區積水嚴重，佛格森在記者會中強調情況極其嚴峻。他表示，由於強降雨的關係，斯卡吉特河水位最早將於11日凌晨4點達到歷史最高水平，並持續到12日早上。預計包括西雅圖北部主要農業山谷中的斯卡吉特河在內的一些地區將發生嚴重洪災。

位於西雅圖以北的斯卡吉特郡（Skagit County）情況最為嚴峻，官員下令佛農山市（Mount Vernon）及上游的漢密爾頓（Hamilton）、羅克波特（Rockport）、馬布爾芒特（Marblemount）和康克里特（Concrete）等社區居民盡快撤離至地勢較高處。該郡表示，所有居住在洪氾區的居民都可能在10日收到疏散通知。

佛格森在X平台發文警告稱，很可能發生災難性洪水，未來幾天，人們的生命將受到威脅。

所謂的大氣河流現象，指的是大氣中會帶來強降雨和暴風的狹長水氣帶，就像天空中的巨型河流而得名。

