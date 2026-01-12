即時中心／温芸萱報導

天氣風險公司分析師林孝儒今（12）日在臉書指出，本週台灣天氣以東北季風強弱變化為主，氣溫較上週回暖，但日夜溫差仍大。值得注意的是，最新預報模式顯示，菲律賓東方洋面本週可能有熱帶系統發展並有靠近趨勢。對此，林孝儒分析，該熱帶系統距離台灣仍遠，短期內對本島天氣影響不大，但不排除間接造成海象轉趨不穩。

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今日在臉書發文指出，本週台灣天氣型態以東北季風強弱變化為主，整體低溫較上週明顯緩和，但日夜溫差仍大，民眾早出晚歸仍需注意保暖。

廣告 廣告

林孝儒表示，今日清晨以前，受大陸冷氣團及夜間輻射冷卻影響，各地仍感寒冷，不少平地低溫接近10度甚至更低。不過白天起冷氣團持續減弱，各地氣溫回升，白天體感轉為舒適。預估北部至東部白天高溫可回升至18至20度，中南部約21至24度；夜間低溫多落在13至15度之間，但沿海空曠地區、近山郊區仍可能因輻射冷卻出現偏低溫度，日夜溫差明顯，南部尤為突出。

雲量方面，林孝儒說明，台灣附近水氣偏多，各地多為多雲到局部陰天，雲間仍有陽光露臉機會。僅東部及高山地區有零星短暫陣雨，整體降雨影響不大。

展望明日起至週末，林孝儒推測，北方冷空氣勢力較上週偏弱，台灣仍以東北季風影響為主，降溫幅度有限，白天體感普遍舒適。預估北部、東部白天高溫約18至23度，低溫約13至16度；中部白天高溫約21至25度或以上，低溫約13至18度。不過夜間及清晨仍受輻射冷卻影響，早晚偏涼，日夜溫差仍大，提醒民眾持續做好保暖措施，冬季外出運動應充分暖身，或避開清晨及日夜交替溫差較大的時段。

快新聞／恐生「颱風」！熱帶系統醞釀中 專家曝對台影響

本週台灣雲雨圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

快新聞／恐生「颱風」！熱帶系統醞釀中 專家曝對台影響

本週亞洲氣溫圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

天氣型態方面，林孝儒分析，週二至週四環境偏乾，各地以晴時多雲為主；週五起至週末，隨東北季風帶來水氣，東部、大台北及北部山區將陸續轉為陰天，並有短暫陣雨機會，外出建議攜帶雨具。

至於目前預報模式顯示，菲律賓東方海面本週可能有熱帶系統發展並接近。對此，林孝儒指出，雲系結構與強度仍有變數。以季節特性研判，即便南方海面出現熱帶系統，對台灣影響有限，且距離偏遠，短期內不影響本島天氣，民眾無須過度擔憂。不過若引發海象不穩，建議從事海邊活動者仍應留意最新浪況預報，確保安全。





原文出處：快新聞／恐生成「新颱風」！熱帶系統醞釀中 專家曝對台影響

更多民視新聞報導

注意保暖！4縣市低溫特報 恐跌到個位數

找到F-16V黑盒子？顧立雄證實訊號斷斷續續：待海象好轉進行定位

黃國昌突訪華府！網疑「為兒子的美國護照」 四叉貓曝：AIT就能辦

