即時中心／顏一軒報導

中颱「鳳凰」來勢洶洶，恐將北轉直撲台灣，中央氣象署預計明（10）日中午過後發布海警，預估11、12日風雨最劇。對此，氣象專家吳德榮分析，週二、週三在「鳳凰」颱風與東北季風的「共伴效應」影響下，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢，應嚴加防範；而氣象署也推估，颱風橫跨台灣本島後，會在13日20時從宜蘭出海。





吳德榮於「洩天機教室」專欄發文指出，「鳳凰」今晚將以最強之姿（強烈颱風53米／秒）登陸呂宋島，通過後逐漸北轉，進入台灣西南方海面，其強度亦逐漸減弱；11、12日在鳳凰與東北季風的「共伴效應」影響下，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢，應嚴加防範。

廣告 廣告

吳德榮表示，明日「鳳凰」外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大，高屏及各地山區亦轉有降雨機率，11、12日「鳳凰」的「共伴效應」最劇烈，而減弱中的鳳凰環流則視其路徑、強度，為部分地區帶來「強風、豪雨」的威脅，模式調整中，需持續觀察。

吳德榮提及，13日「鳳凰」持續減弱、遠離，天氣由南而北、先後逐步好轉，14、15日西半部晴朗，大台北、東半部偶局部短暫雨。

吳德榮說，而「鳳凰」在接近台灣的過程，中心雖持續的減弱，但其環流伴隨「強風、豪雨」，對部分地區仍具有的威脅，亦應防範；至於「鳳凰」的中心是否登陸？在哪登陸？並非重點，也無需去特別強調。

而中央氣象署預報員張承傳今日則在記者會中說明，「鳳凰」預估在11、12日逐漸北轉，但其往北朝台灣海峽過程中強度會減弱，預估12日接近台灣海峽時，有機會變成輕度颱風，而明日中午過後可能會發布「海上颱風警報」。





原文出處：快新聞／恐直撲台灣！「鳳凰」估這天從宜蘭出海 專家曝風雨最劇時間點

更多民視新聞報導

鳳凰恐撲台「颱風假」有望？全台「暴風圈侵襲機率」曝

鳳凰鬼轉撲台「硬槓護國神山」！正面對決下場曝光

鳳凰將變強颱「襲台時間」延後！專家點名這地區：有機會登陸

