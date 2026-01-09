恐真斷炊！國民黨擬提案TPASS先審 民進黨批：人民敲碗才給飯吃

台北市 / 武廷融 綜合報導

立法院至今仍未審議115年中央政府總預算，造成新興計畫及延續性新增預算無法動支，包含TPASS通勤月票、生育補助等都可能斷炊。國民黨立委雖稱「不受影響」，不過國民黨團預計在今(9)日提案，針對TPASS通勤月票、生育給付、河川整治等部分項目先行付委審查。而民進黨立委則不滿，國民黨仍不全案審查，「民間反應大就通過、沒反應的就擺著，一個口令一個動作，整個社會忙的要死。」

115年總預算遲遲未審，而國民黨團預計在今日提案，依據「預算法」規定，將115年度總預算案中，具有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫，由立院逕行議決可先行辦理之新興資本支出及新增計畫項目，交付委員會審查。其中就包括近日熱烈討論的TPASS通勤月票、生育給付、河川整治等項目。

國民黨立委羅智強表示，總預算的問題其實一直都是非常的單純，只要賴清德、卓榮泰依法編列，總預算早就在審查了，但總統踐踏立法院的法律，做出違法的預算，踐踏軍人、警消和公教的預算，這種情況之下對於國會以及國軍的尊嚴，必須有一個態度。

黨團幹事長鍾佳濱則痛批，藍白立委領薪水不審預算，民間反應大就通過、沒反應的就擺著，一個口令一個動作，讓整個社會忙的要死。他呼籲，在野黨如果重視人民福祉，就應該全部加以審視總預算案，有必要就通過、不要的就刪除，人民不是乞丐、立院最大黨也不是皇帝，非得要人民敲碗，皇帝才給飯吃，這個絕不是民主國家應有態度。

