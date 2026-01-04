恐破財傷身！4生肖「太歲正沖」小心錢莫名消失

4生肖受太歲星影響，若仍以過去的習慣處理金錢與資源，就容易出現破財又傷身的情況。（示意圖／photoAC）





紫微斗數老師姚本軍點名「太歲正沖」4生肖，指出受太歲星影響，將出現一種強迫轉向的力量，象徵舊有的運作模式已經不合時宜，財運受到牽動，若仍以過去的習慣處理金錢與資源，就容易出現破財又傷身的情況。

太歲正沖4生肖

生肖鼠

金錢壓力直接反映在自身狀態上，個人節奏、判斷與心態容易被外界牽動，進而影響財務決策，容易因臨時決定、情緒性消費或錯估局勢而讓錢流失，過去習慣承擔的責任或金錢結構已經過重，若不調整身體與精神就會先發出警訊，因此重要的不是擴張，而是降低錯誤率。

生肖龍

財務流動被放大，錢的進出變得明顯，要特別注意資金配置、投資結構與現金流穩定度，一旦判斷失準，損失往往來得又快又直接，財帛不怕動就怕亂動，若只是被機會牽著走，反而容易陷入「賺得快、漏得也快」的循環。

生肖猴

財運與事業的關係被迫綁在一起，在工作、職位與責任等容易出現變動，進而影響收入來源，是一年「工作變、錢就變」的時間點，收入不再穩定依附於舊有模式，提醒不要用過去的工作價值去衡量現在的付出，否則容易覺得「做多賺少」而心生不平，也要注意不要因職場不安而做出錯誤的金錢選擇。

生肖狗

財運的問題往往是一些「看不見的消耗」，如心理狀態、內在滿足與生活品質等，內心的不安、壓力或空虛感容易轉化成金錢上的流失，可能為了舒壓、補償自己或維持表面安定，而產生較多非必要支出，也是在提醒若內在價值感不足，再多的金錢也留不住，要避免用錢去填補情緒缺口。

