恐納稀土！中國再收緊「軍民兩用物項」出口 日痛批偏離國際慣例

中國商務部昨日（1/6）宣布，就軍民兩用物項對日本加強出口管制，甚至傳出考慮收緊稀土相關物項出口許可審查。對此，日本外務省今日（1/7）表示，已向中方提出強烈抗議，指此舉嚴重偏離國際慣例，極為遺憾，要求北京撤回相關舉措。

據日本外務省網站，亞洲大洋洲局長金井正彰6日向中國駐日公使施泳提出抗議，要求撤回對日本加強軍民兩用物項出口管制的措施。他強調，這種僅針對日本的舉措嚴重偏離國際慣例，對此絕不能容忍，表示極為遺憾。

日本內閣官房長官木原稔今日在記者會上重申立場，表達「絕不能容忍、極為遺憾」。至於中國是否會將稀土列為管制對象，他表示，目前該措施的適用範圍等諸多細節尚不明確，會在詳細審視分析後，再研議必要的應對措施。

日本首相高市早苗去年11月在國會答詢時稱「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」後，北京祭出多項經濟及外交措施，中國商務部6日再以「維護國家安全與利益」為由，決定加強「兩用物項」對日本的出口管制。

日本共同社指出，儘管中方聲明並未具體列舉加強出口管制的品項，但內容強調，將全面鎖定有助於提升日本軍事實力的出口行為，預期將產生廣泛影響。

中國2026年度「兩用物項和技術進出口授權管理目錄」顯示，兩用物項出口管制清單有多達1005項，涵蓋稀土、化學品、無人機、電信、合金、核能等材料、設備和技術。

中國商務部和海關總署於去年4月4日起，對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制措施。官媒《中國日報》6日透露，中國政府正考慮針對性收緊對日本的中重稀土相關物項出口許可審查。

