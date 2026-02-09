恐美攻伊後 「這2組織」轟以報復! 納坦雅胡訪白宮 談限伊濃縮鈾與導彈功能

根據《CNN》報導，以色列官員明確要求川普任何協議都必須包含讓伊朗交出所有濃縮鈾，並完全放棄彈道飛彈計畫。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 以色列總理納坦雅胡將於本周訪美，討論伊朗問題。在納坦雅胡計畫與美國總統川普舉行會晤之際，當地時間 8 日，以色列方面有消息稱，納坦雅胡預計將在會面中要求美國推動將伊朗的濃縮鈾轉移出境，並限制其彈道導彈能力。

據稱，以色列安全部門評估認為，伊朗正將部分導彈向東部地區轉移，以增加外界對其實施打擊的難度。以色列國防軍評估稱，如果伊朗未遭到攻擊，其導彈庫存將在不久後達到約 2,000 枚，恢復到去年 6 月伊朗遭襲前的規模。

根據 X 帳號 Inty News 報導，以色列要求徹底拆除伊朗核計畫，包括零濃縮鈾、移除所有濃縮材料及嚴格國際監管，還要求將伊朗彈道導彈射程限制在 300 公里內。

伊朗宣布部署可在短時間內抵達以色列的超音速導彈，進一步加劇以伊軍事對峙。 圖：翻攝自 X @Israelwaronhama

以色列國內也在討論，一旦美國對伊朗採取行動，黎巴嫩真主黨和葉門胡塞武裝是否會恢復向以色列發射導彈。

此外，以色列輿論還聲稱，對於伊朗方面近日展示的新型導彈，以色列導彈專家認為相關資料「無法成立」。以色列防空體系掌握伊朗絕大多數導彈型號，並可實現 90% 的攔截率，但主要挑戰仍在於如何在導彈發射前摧毀其發射裝置和導彈本體。

