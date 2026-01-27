恐致癌！中國空膠囊驚爆「環氧乙烷」超標 翰斯福生技4批168公斤全退運

記者簡浩正／台北報導

「翰斯福生技有限公司」報驗4批中國空膠囊，檢出恐致癌的殘留農藥「環氧乙烷」，依規定退運或銷毀。（圖／食藥署提供）

衛福部食品藥物管理署今（27）日公布邊境商品查驗不合格品項，其中，「翰斯福生技有限公司」報驗4批填充粉末、保健品或藥物的中國空膠囊，檢出恐致癌的殘留農藥「環氧乙烷」介於每公斤6.1至18.9毫克，4批共168公斤依規定退運或銷毀。

食藥署今日上午公布邊境不合格清單，共18項不合格，包括越南進口的「鮮榴槤」、印尼的「調製豆」、「脆皮花生」，中國的「紅甜椒片」、法國的「乾燥羊肚菌」等農藥殘留含量、真菌毒素含量不符規定。

廣告 廣告

其中，「翰斯福生技有限公司」報驗4批中國空膠囊，檢出農藥「環氧乙烷」殘留含量不符規定，介於每公斤6.1至18.9毫克，不符合食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定。此4批空膠囊各為42公斤、製造廠或國外負責廠商名稱為QINGDAO GREEN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，食藥署在115年1月27日公布邊境檢驗不合格品項，本次有4批由輸入業者「翰斯福生技有限公司」報驗的中國空膠囊，檢出殘留農藥環氧乙烷介於每公斤6.1至18.9毫克，依據「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限每公斤0.1毫克。這4批中國的空膠囊在邊境必須退運或銷毀。

他說，食藥署針對「翰斯福生技有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。

環氧乙烷（ethylene oxide）是一種具揮發性的氣體殺菌劑。國際癌症研究協會（IARC）已將環氧乙烷列為一級致癌物，若長期接觸，將增加罹患癌症的風險。但因我國未容許環氧乙烷用於食品及農業，依法不得檢出。

更多三立新聞網報導

被爬到彎了？民眾瘋「抓」101基座 賈永婕委婉開噴：別硬上小姐身體

原因非少子化！生產事故救濟破14億「件數創7年新低」婦產醫曝關鍵因素

莎莉賽隆秀一手「椅子攀岩」對決霍諾德網狂讚！賈永婕：有錢都請不到

比全聯更便宜！「中部生鮮最強超市」高麗菜僅賣10元 婆媽瘋搶畫面曝

