恐與江啟臣對決！楊瓊瓔宣布參選台中市長 盧秀燕回應了

國民黨資深立委楊瓊瓔昨（28）日宣布表態爭取競選台中市長，形同恐與立法院副院長江啟臣進行一場正面對決。對此，台中市長盧秀燕今（29）日表示，國民黨人才濟濟，各個是強棒，每一位想要爭取替台中服務的人，她都給予恭喜及加油。





楊瓊瓔昨日透過臉書宣布，許多市民朋友勸進我參加黨內台中市長初選，謝謝大家的支持與肯定，她要向所有市民朋友報告，「我準備好了！」

今早9時30分，盧秀燕在楊瓊瓔、綠委何欣純、民眾黨台中市議員江和樹等人的陪同下前往大里高中，出席大里區農會慶105週年活動，並於行程中短暫接受媒體聯訪。

針對楊瓊瓔投入國民黨台中市長初選，盧秀燕正面回應，「國民黨人才濟濟，各個是強棒，每一位想要爭取為我們台中市民服務，都是好事，恭喜、加油、都恭喜，都加油」。







