恐被吃下肚了？15萬顆毒雞蛋流竄全台9縣市 4天僅回收3萬顆

食藥署今（12）日公布「毒雞蛋」最新回收進度，彰化文雅畜牧場流出的15萬顆問題雞蛋，截至目前僅回收約2至3萬顆。雞蛋示意圖。廖瑞祥攝



彰化縣文雅畜牧場所生產的雞蛋被驗出殺蟲劑「芬普尼（Fipronil）」殘留超標，約15萬顆問題蛋流入9個縣市，其中有12萬顆鋪貨大型通路通知業者下架，其餘3萬顆散蛋亦已啟動緊急下架回收。食藥署今（12）日公布最新回收進度，從公告發布至今4天，全台僅回收約2至3萬顆。

食藥署副署長蔡淑貞表示，目前各縣市仍在執行回收作業，但雞蛋保鮮期短，加上消費者處理方式不同，有人可能已經食用、丟棄，甚至拿去堆肥，「要每顆都回來實務上有難度」。她強調，由於有食安疑慮，回收回來的雞蛋後續將直接銷毀。

食藥署日前執行「114年禽畜水產品藥物殘留監測計畫」時，由彰化縣衛生局於市售雞蛋抽驗中發現文雅畜牧場的雞蛋有芬普尼殘留。檢驗結果於11月4日出爐，8日衛生局即啟動下架，食藥署9日才正式發布新聞，當時預估已有多達15萬顆問題蛋流入市場，恐被不知情民眾吃下肚。

蔡淑貞指出，目前各縣市仍持續執行回收作業，截止昨下午為止，回收數量約二、三萬顆，同時強調，該案件明確來自「單一畜牧場」，溯源碼很明確，消費者如果有買到問題蛋品，應立即停止食用，並可以退貨，也表示因為雞蛋跟一般包裝食品不同，食用期限短，除了賣場一定是下架回收之外，說真的有些消費者會直接丟棄，甚至做堆肥，每個人處理方式不一，要每一顆都回來，實務上有難度。

最新檢驗結果顯示，文雅畜牧場再驗出雞蛋、蛋雞羽毛樣品含有芬普尼及其代謝物不合格。初步研判，疑似雞農為了驅除寄生蟲，違法使用含藥劑噴灑環境所致。

外界關心，食藥署是否將因此擴大抽驗，針對市售雞蛋進行全面檢測？對此，蔡淑貞回應指出，這起事件是食藥署與地方衛生局依「禽畜水產品藥物殘留監測計畫」主動發現，目前研判為單一牧場問題。她強調，衛生單位會持續監測，並與農業部合作。

