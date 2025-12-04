恐被「去化」！抗議廚餘禁令 全台黑豬農5日北上陳情

民國116年起將全面禁止廚餘養豬，對此，屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源表示，沒有動物性蛋白等於把黑豬去化。（資料照）

針對禁止廚餘養豬，行政院雖讓養豬戶在明年有1整年緩衝期可有條件使用事業廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料養豬，但民國116年起將全面禁止，對此，屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源表示，沒有動物性蛋白等於把黑豬去化，全台黑豬農計畫5日北上行政院爭取使用「安全廚餘」的權利。

方志源指出，豬若沒有食用動物性蛋白，會因為很難生肉而長不大，所以若硬要改成飼料餵養，不僅飼養期會拖很長、導致成本增加，肉也不好吃，因此用飼料養黑豬根本划不來，如果政府強硬要全面禁止廚餘養豬，沒有動物性蛋白就等於把黑豬也去化了。

方志源說，動物性廢渣與禽類下腳料，都是低危險的廚餘，只要通過一定的溫度蒸煮，就能安全使用，所以希望政府能聽聽黑豬農的心聲，讓動物性廢渣與禽類下腳料可以繼續使用，不然黑豬將無法生存。

方志源也再次提及，家戶廚餘等高危險性廚餘，一定要透過高溫蒸煮殺菌才能安全去化，因此他再次建請中央，一定要蓋高溫蒸煮中心處理高危險廚餘。

至於屏縣府對於新規更嚴格、規定緩衝期間「事業廚餘」也不能使用，對此，方志源說，事業廚餘本就不多，所以影響不大，現在黑豬農最在意的還是從後年開始能不能繼續使用「安全廚餘」，所以全台黑豬農有計畫5日串連北上行政院陳情。

