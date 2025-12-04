「恐變美國免費家教」連累台積電 專家揭這產業反而起飛：工人不夠它們來湊

針對台美關稅談判，美國商務部長盧特尼克表示「台灣會幫助訓練美國當地勞工」，引起國內關注，台積電今（4）日也受此消息影響，盤中走勢疲弱，不過尾盤收斂小跌5元作收。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰指出，台美AI股都下跌，但現在反而有一個族群在放鞭炮、漲停板，因傳聞美國總統川普將「All In」該產業，但他也提醒投資人，現在還不要亂追高​。

蔡明彰在個人Youtube頻道表示，盧特尼克此話一出，原本好端端地台股立刻被壓下來，因為假如美國要求台灣幫忙做晶圓廠的訓練，「你覺得誰會成為家教？聯電嗎？美國不需要成熟製程，而先進製程的首選，一定就是台積電了。」

蔡明彰指出，今日大盤就是被台積電的弱勢給壓抑，但最終能翻紅到小漲2點，就是因為「機器人概念股」在漲停板放鞭炮。美國學歷好的年輕人都會優先去蘋果（Apple）、Google等大公司，誰願意進工廠跟無塵室輪三班制？所以光台灣幫訓練還遠遠不夠，「工人不夠機器人來湊」，機器人概念股才會噴出。



蔡明彰提到，聽聞盧特尼克近期頻頻會見美國機器人行業的CEO，並傳出川普明年初將簽署一項行政命令，就是為了製造業回流，要「All In」全力發展機器人。

蔡明彰強調，「但我提醒不要亂追高」，因為還沒有看到這行政命令的細節，美國也無法自行生產機器人零件，還是得靠亞洲、甚至中國進口，所以要看屆時有無針對機器人的關稅豁免、賦稅優惠等，機器人概念股才掙得動。

蔡明彰說，台灣的機器人概念股也是一樣， 可能一、兩天之後就下來了，因為目前仍無具體方案，台灣機器人公司大部分EPS也都不夠強，優點就是基期低，可以夯個幾天。不過值得注意的是，日本的機器人龍頭企業比中國漲幅大很多，因為美國可能會用日本產品，但肯定不會用中國的，所以中國沒有太大的利多。

蔡明彰也示警，在AI產業部分，輝達執行長黃仁勳近期遊說川普成功，但股價反而跌了一把，「利空下跌不可怕，大利多還漲不動才可怕」，基期太高導致壓力很沉重；且金融機構也縮減風險，把資金水龍頭關起來，所以美股現在創新高的風貌，跟之前的AI盛況完全不一樣，反而是低基期、非科技股集體在創高，所以也能藉此觀察，哪些台灣非科技股有創高的機會。

