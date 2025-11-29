恐讓全球航班大混亂！空巴要6千架A320系列客機「即刻維護」，原因竟與太陽有關？

一道來自歐洲航太巨頭空中巴士（Airbus）的要求，恐怕造成全球航班大亂？這個擔憂的來源，和空巴稍早公告、要對全球範圍內數千架A320系列和其衍生型飛機進行「立即召回維修」，預計至少6000架現役客機受到影響，這個比例將近50%。

根據空巴的說法，問題是在10月30日、美國本土一次突發「事件」後，才正式確認。一架捷藍航空（JetBlue Airways）的A320客機，在佛羅里達空域飛行途中，出現高度突降意外、造成機艙至少15人受傷，機師隨後選擇緊急降落進行檢查，才因此發現問題。

高空強烈的太陽輻射，很可能會破壞對飛行控制至關重要的數據，導致飛行系統出問題。此問題不只影響空巴最暢銷的A320機型，就連以同一設計衍生的A318、A319和A321都可能受到波及。

目前原廠給出的解決方案，主要分為兩大類：其中5000多架客機，可透過簡易軟體更新、只需等待大約3小時，就能解決問題。可當中還有近千架客機，因為屬於舊版本，這類飛機「需要更換電腦」，而在完成更換作業之前，這批飛機不得再載客飛行，空巴對於修復時間究竟需要多久，並未給出明確回答，只強調一切都將取決於「電腦設備的供應情況」。

可能影響A320系列飛機的問題，是高空強烈的太陽輻射，會影響駕駛艙的ELAC 電腦（升降舵副翼電腦）運作。

A320系列屬於「線傳飛控」（fly by wire）飛機，這意味著駕駛艙的控制器，與實際控制飛行的飛機零件之間，沒有直接的機械連結。飛行員的動作、由電腦進行解讀，實際上是電腦在「駕駛」飛機。

ELAC電腦負責控制升降舵（elevators）和副翼（ailerons），這些空氣動力表面用於使飛機俯仰（pitch）或滾轉（roll）。如果數據受損，可能導致飛機失控。

空中巴士已向各大航空公司發出警報，要求採取「立即預防措施」，以實施可用的軟體或硬體維護，確保機隊維持飛航安全。

此問題爆發之際，正值感恩節（Thanksgiving Day）旅遊高峰。美國航空（American Airlines）表示，已經確定有340架飛機受影響，預計會有「部分航班出現延誤」；但達美航空（Delta）則認為影響非常有限。

至於在台灣讀者相關熟悉和可能接觸更多的日本，全日空（ANA）29日上午對外宣布，因為要進行飛機軟體更新，包含關西－東京羽田在內多個國內線，一共95個航班將停飛，估計將影響至少1.3萬人。受影響的客機共有34架，維修作業每架約需4小時，不排除30日之後的航班，仍可能受到影響。

