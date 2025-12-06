恐跌破10度！入冬最強冷空氣將撲台 挑戰大陸冷氣團

今（7日）輻射冷卻影響，早晚仍較涼，氣象專家吳德榮表示，下週六（13日）入冬最強冷空氣傍晚開始南下、影響至下週一，強度將觸及大陸冷氣團標準。

吳德榮在「洩天機教室」專欄發文表示，今晨因強輻射冷卻效應，平地最低氣溫仍在11度左右。截至5時02分，本島縣市的平地最低氣溫、前3依序為：新竹(關西鎮)11.0度，苗栗(頭屋鄉)11.5度，雲林(崙背鄉)12.1度。各地區的平地最低氣溫約在12至16度。

吳德榮指出，今日各地晴朗穩定，氣溫續回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有零星飄雨的機率。明(8)日上午起「東北季風」逐漸增強，迎風面水氣增多，北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率；氣溫下降，北台轉涼、中南部白天舒適早晚涼。週二(9日)上半天北部、東半部仍有雨，下半天季風漸減弱，降雨逐漸減緩。週三、四(10、11日)天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率，氣溫續升，白天舒適微熱、早晚涼。週五(12日)迎風面水氣略增，北海岸、東半部有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，至於入冬最強冷空氣，最新歐洲模式模擬調整為週六(13日)傍晚開始南下、影響至下週一(15日)，強度將觸及「大陸冷氣團」標準(台北觀測站≦14度)，本島平地的最低氣溫亦將挑戰10度以下；週六乾轉濕，下週日、一迅轉乾冷。但由於科學的極限，模式會繼續調整，且各國模式模擬的強度並不一致、南下的時間亦見分歧，需持續觀察，下定論還太早。

