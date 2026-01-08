恐跌破10度！林嘉愷揭「冷氣團最強階段」：減弱速度慢

生活中心／周希雯報導

受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（8日）各地清晨寒冷，氣象署指出，中部以北及宜蘭低溫普遍在11至13度，南部及花東約13至15度，局部空曠地區有10度以下低溫發生。民視氣象主播林嘉愷指出，雖然強烈冷氣團最強階段在昨（7日），但會持續影響到明（9日），直到週六（10日）氣溫仍偏低，外出請注意保暖。

強烈冷氣團來襲、全台急凍，林嘉愷今（8日）在粉專指出，這波強烈冷氣團最強階段，雖然落在昨（7日）清晨，但強冷空氣將一直影響到週五（9日），「而且減弱速度慢」，週六（10日）白天減為冷氣團，氣溫仍偏低，早晚還是冷。降雨方面，今（8日）在大台北山區附近及東北部有零星雨，未來一週水氣少，各地大多是乾冷。

廣告 廣告

全台冷爆恐跌破10度！1圖看「冷氣團最強階段」林嘉愷曝：減弱速度慢

林嘉愷分享未來一週天氣。（圖／翻攝「阿愷報氣象」臉書）

全台冷爆恐跌破10度！1圖看「冷氣團最強階段」林嘉愷曝：減弱速度慢

林嘉愷分享未來一週天氣。（圖／翻攝「阿愷報氣象」臉書）

氣象署今（8日）對18縣市發布低溫特報，提醒多地易有10度以下氣溫發生的機率。其中新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣為「非常寒冷」，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。基隆市、新竹市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、花蓮縣、金門縣為「寒冷」，有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

全台冷爆恐跌破10度！1圖看「冷氣團最強階段」林嘉愷曝：減弱速度慢

林嘉愷指出，未來一週水氣少，各地大多是乾冷。（圖／翻攝「阿愷報氣象」臉書）

本日高溫部分，氣象署指出，北部及宜蘭預測約14至15度、整日偏冷，降雨主要集中在基隆北海岸、宜蘭及大臺北山區；中部及花東18至21度，桃園以北、花東地區及恆春半島亦有零星降雨機會；南部約20至22度。中南部及花東白天亦偏涼，其他地區為多雲到晴的天氣。離島天氣部分，澎湖晴時多雲，15至17度，金門晴時多雲，10至16度，馬祖晴時多雲，10至12度。





原文出處：全台冷爆恐跌破10度！1圖看「冷氣團最強階段」林嘉愷示警：減弱速度慢

更多民視新聞報導

定期定額0050扣款日在高點！她超後悔…幾天後竟大反轉

詹惟中抽國運「下下籤」被炎上！怒改PO文反嗆：有病快看醫生

靠1檔ETF「領113萬股息」！最後買進日曝…他卻苦惱了

