恐轉強颱！鳳凰颱風「準備開眼」鄭明典示警：又是一個大災難

生活中心／游舒婷報導

颱風「鳳凰」8日8時的中心位置在北緯12.4度，東經 132.4度，以每小時33公里速度，向西北西進行，並已正式升級為中颱，預計下週三、週四（12、13日）最靠近台灣，未來恐升級成強颱。前氣象局局長鄭明典表示，從目前的強度來看，「對菲律賓又是一個可能的大災難！」

颱風鳳凰。（圖／取自中央氣象署）

鄭明典在臉書上發文指出，鳳凰颱風對流爆發，原本強對流離散分布在很大的環流範圍內，但從昨（7）日傍晚開始，強對流區往環流中心方向內縮，越來越集中，現在逐漸要組織成眼牆雲系了。

鄭明典分析，目前鳳凰颱風增強，範圍大、水氣足，對菲律賓又是一個可能的大災難，過了菲律賓後，颱風將遭遇強勁東北季風，鄭明典說，這或許會讓颱風對台灣的威脅降低一些，但還是要密切注意過菲律賓之後的變化。

根據目前中央氣象署的預測，各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲率，高雄市、台南市及澎湖縣都突破6成達到62％。另外多個縣市暴風圈侵襲率突破5成，包括屏東縣59％，嘉義縣57％，嘉義市56％，雲林縣55％，彰化縣、南投縣、金門縣皆為53％，台中市、台東縣52％。

