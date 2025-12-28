恐迎寒流！1月上旬天天冷 強冷空氣「連襲至少10天」

【高沛生／綜合報導】天氣將越來越冷！1月上旬冷空氣影響時間恐拉長，氣象專家林得恩指出，依中央氣象署系集模式最新預測，未來2週溫度呈現2波上下震盪趨勢，跨年夜與元旦清晨偏涼冷；元旦過後強冷空氣將接力南下，影響時間至少10天以上，強度甚至有機會達到寒流等級，1月上旬幾乎天天偏涼冷，民眾需特別留意。

氣象專家林得恩今在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，從中央氣象署系集模式最新針對溫度指標的預測趨勢來看，未來2週將出現2波溫度上下震盪的現象，整體天氣型態偏向涼冷。

林得恩指出，12/30起受東北季風增強影響，溫度將開始小幅下降，導致跨年夜及元旦清晨氣溫偏涼冷；隨後在明年1/1白天起，氣溫會逐步、緩慢回升，但這樣的回溫幅度有限。

他進一步說明，至1/2下午後，氣溫再度出現下滑趨勢，之後一路到1/10，若與氣候平均值相比，逐日氣溫皆偏低，其中又以1/6至1/8期間降溫最為明顯，降幅也最為劇烈，是整段時間中最需要留意的低溫時段。

整體來看，林得恩分析，2026年元旦過後，強冷空氣將開始南下，不僅影響時間較長，估計至少可維持10天或以上，冷空氣強度也有機會達到寒流等級。他提醒，後續仍需持續追蹤最新模式調整情形，民眾應提前做好保暖準備。

氣象專家林得恩指出，跨年夜至元旦受到東北季風影響，清晨氣溫偏涼。翻攝林老師氣象站

