恐迎最冷冬天 聯邦關門低收能源補助暫停

冬天即將到來，美國低收入家庭約有670萬戶，仰賴政府補貼冬季燃料與電費，卻因為聯邦政府關門進入第32天，2026年度預算遲遲未通過，原定11月中發放的資金，恐怕被迫延遲。

冷風呼嘯 氣溫驟降，美國數百萬低收入家庭，這個冬天恐怕很難熬。

民眾：「我靠政府補助過活，如果你住在政府補貼的房子裡，而你的水 電 煤氣，又因為欠費或逾期付款等原因，頻繁被切斷供應，這會對你造成不利影響，甚至可能讓你被房東趕出去。」

美國聯邦政府關門進入第32天，低收入家庭能源補助即將斷炊。約670萬戶仰賴這項計畫，補貼冬季燃料與電費，原定11月中發放，卻由於國會遲遲未通過2026年度預算，資金發放被迫延遲。

國家能源援助總監協會執行董事 沃爾夫：「對於那些生活在社會邊緣的家庭來說，美國近三分之一人口都生活在社會邊緣，正是這些(補助)讓他們不至於陷入絕境。」

全美通膨居高不下，能源價格跟著不斷攀升。聯邦政府若不復工，成千上萬低收入戶，恐怕面臨暖氣遭切斷的命運，繳一張電費單，將成為寒冬裡的生存考驗。

國家能源援助總監協會執行董事 沃爾夫：「中產家庭抱怨平均電費上漲了10%，但他們至少還付得起，對低收入家庭來說 為了支付電費，就得犧牲其他開銷 情況截然不同。」

