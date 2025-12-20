恐造成掉髮、胰臟炎等副作用 名醫示警瘦瘦針背後代價大

江守山提醒不要依賴猛健樂來速成瘦身，恐承擔流失肌肉、掉髮等副作用。（示意圖，photoAC）

最近瘦瘦針猛健樂話題度破表，連平時勤跑健身房的人都想靠它加持，希望能更快速地刻畫出完美線條。但腎臟科醫師江守山點出關鍵，這款藥物原先是為了對抗肥胖與2型糖尿病，若純粹為了追求身材而使用，得先衡量背後的健康代價。

瘦太快被誤認罹癌

根據《中時新聞網》報導，江守山接受專訪時表示，猛健樂透過GLP-1與GIP雙重機制抑制食欲並延緩腸道蠕動，在臨床上的減重效果驚人。曾有140公斤的患者短短1個月就瘦下5公斤，半年甩掉40多公斤，也有糖友因此緩解了尿蛋白問題，但也有患者瘦太快被當成罹癌，反而造成心理陰影，最後因壓力太大而停藥。

瘦瘦針可能造成哪些後遺症？

亮眼數字的背後隱藏著不少挑戰，常見的噁心、嘔吐或腹瀉只是前菜，嚴重者甚至可能面臨胰臟炎、膽囊疾病或腎功能受損。更慘的是，如果因胃口太差導致蛋白質吃不夠，很可能還沒變美就先面臨掉髮、髮質變細、肌肉量縮水。江守山特別叮嚀，若原本就不胖，只是想求快瘦身而亂打針，等於白白承受健康風險，這筆帳怎麼算都不划算。

停藥復胖機率高

最後，江守山不建議健身族依賴這類藥物來速成，因為一旦停藥，體重反彈的機率極高，出現溜溜球效應。他強調藥物只是輔助，想維持好身材，飲食控管與調整生活型態才是長久之計，別想著只靠打針就能一勞永逸。

