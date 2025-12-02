恐造成「潰堤效應」! Costco起訴川普 要求政府賠償關稅政策巨額損失

美國零售業巨頭好市多( Costco )近期向最高法院提交起訴書，準備向川普提起訴訟，要求聯邦政府賠償關稅政策造成的巨額損失。 圖：翻攝自 @OccupyDemocrats X 帳號

[Newtalk新聞] 美國總統川普於 4 月發起關稅大戰，對幾乎所有貿易夥伴徵收額外關稅，國際貿易環境也因此受到巨大的衝擊。近期有消息稱，美國零售巨頭好市多 ( Costco ) 針對川普的關稅政策提起訴訟，並準備向美國聯邦政府請求巨額賠償。有網友分析認為，一旦法院做出對川普不利的判決，白宮的堤防就可能面臨「潰堤」的命運，「川普即將面對一個非常嚴重的麻煩」。

推主「Occupy Democrats」發布推文指出， Costco 於上周五 ( 28 日) 向法院提交訴訟書，針對川普實施的關稅政策提起訴訟。 Costco 在該份訴訟書中表示，《國際緊急經濟權力法》並未明確受與美國總統設定關稅的權力，強調川普發布的關稅政策理應「無法成立」，「白宮無權執行並徵收這些額外的關稅」。

川普政府近日連續發布兩道行政命令，大幅縮減原先強調「全覆蓋、零豁免」的對等關稅。 圖：翻攝白宮YouTube

Costco 稱，如果美國最高法院裁定川普實施的額外關稅為非法，美國聯邦政府就必須針對該公司在關稅政策實施後承受的損失進行賠償。但 Costco 也坦承，由於美國海關和邊境保護局 ( CBP ) 拒絕了該公司延長計算應繳關稅總額的請求，即使法院真的判決川普敗訴， Costco 也可能無法獲得來自聯邦政府的全額退款。

另外， Costco 也希望最高法院法官發揮影響力，阻止 CBP 在相關案件審理結束前，向進口商徵收更多關稅。

美國總統川普對全球加徵關稅，讓各國十分頭疼，中國更是其中之一。 圖：翻攝自 視覺中國

「Occupy Democrats」表示，截至目前為止，已經有多間公司針對川普的關稅政策向美國法院提起訴訟，其中包含化妝品巨頭露華濃 ( Revlon )、川崎重工的機車部門以及罐頭食品公司「大黃蜂」( Bumble Bee )。

「Occupy Democrats」強調，雖然目前仍不清楚最高法院法官將做出何種裁決，但美國聯邦巡迴上訴法院 8 月的裁決結果顯示，大多數法官認為川普並不具備徵收額外關稅的權力，推測最高法院可能做出對川普不利的裁決，「如果這種情況真的發生，川普團隊將面臨非常嚴重的麻煩」。

