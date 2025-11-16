恐遭歐洲駐台機構封殺？ 鄭麗文「曬合照」打臉

其他人也在看
鄭麗文會德國駐台代表 交流台灣政局、兩岸關係議題
（中央社記者劉冠廷台北16日電）國民黨主席鄭麗文今天表示，她在國民黨中央黨部接見德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz），雙方就台灣政局、兩岸關係及共同價值進行友好且建設性的交流，重申民主、自由與法治是雙方長期共享的重要價值。中央社 ・ 8 小時前
會晤英國駐台代表包瓊郁 鄭麗文獲讚：領導風格直接、非常有活力
國民黨主席鄭麗文今（15）日表示，她在黨中央與英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）會面，雙方進行了坦誠且深入的交流，就兩岸關係、國際事務以及國民黨的發展交換意見，對方也邀請她再次到英國訪問。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
想讓孩子長高？醫師提醒：藥物非首選，「睡眠、營養與運動」才是關鍵
近年來，評估身高的風氣盛行，要不要帶孩子去看長高門診？什麼時候帶去看最合適？骨齡是什麼？要不要用青春期的抑制劑？要不要用生長激素？新竹國泰綜合醫院小兒科主治醫師廖曉茹提醒，若有這些疑問，家長應找小兒內分泌科的醫師諮詢，聽取專業建議。一年長不到四公分、性徵出現過早 應就醫評估協助廖曉茹醫師說明，首先要知道影響成人身高最常見的兩個因素：生長激素缺乏、性早熟。生長激素從兩歲開始主導小朋友的身高發展，若是小朋友的身高持續低於同年齡的第三百分位，或是1年長高的速度不到4公分，就需要懷疑小朋友有生長激素缺乏的可能性。除了先天性生長激素缺乏外，腦部腫瘤也是生長激素缺乏常見的原因之一；而生長速度趨緩，往往是腦部腫瘤的第一個表徵。因此，原本身高正常的孩子，生長開始偏離原本所屬的百分位，1年長不到4公分，更需要提高警覺，尋求小兒內分泌科醫師的評估。性早熟指的是女孩在8歲以前、男孩在9歲以前，出現第二性徵的發育。性腺荷爾蒙除了加速長高的速度外，也會加速生長板的癒合，若生長板提前癒合，往往會壓縮到小朋友長高的時間，而造成小朋友一開始比同儕高，最終成人身高卻不理想。由於現在小朋友營養過盛以及環境荷爾蒙的汙染，性常春月刊 ・ 13 小時前
工研院：太陽能廠推利基產品與開發電廠 擴大出海口
（中央社記者張建中新竹16日電）台灣太陽能裝置量推進遭遇瓶頸，不過，政府政策有明確目標要達成，工研院估計，未來5年國內市場將有超過15GW需求，將是廠商的機會；不僅如此，除耕耘內需市場，業者可以同時開拓海外市場，發展利基型產品，跨足開發電廠，擴大產品出海口。中央社 ・ 10 小時前
美式足球名人堂傳奇伊斯利逝世 享壽66歲
（中央社華盛頓15日綜合外電報導）曾入選職業美式足球名人堂的伊斯利（Kenny Easley）昨天過世，享壽66歲。他被譽為大學美式足球和職業美式足球聯盟（NFL）史上最優秀的安全衛之一。中央社 ・ 11 小時前
桃園景福宮周邊商家立面整修再現老屋風華 第2期工程12月初開始
桃園舊城區景福宮周邊商家立面、特色招牌整修完成，重現昔日美感與風華，成了民眾駐足打卡的地標，桃市府住宅發展處表示，第2期整修工程近日決標，將延續第1期修舊如舊的成功經驗，改善環繞景福宮周邊的店家立面，工程將於12月初開始並採分階段施工，確保不影響明年農曆新年，全案預計明年5月完工。自由時報 ・ 11 小時前
彰化4萬顆芬普尼雞蛋外流台中 葉彥伯點名「蛋行為何沒下架」
彰化縣文雅畜牧場有4萬顆芬普尼雞蛋外流到台中，有3萬顆恐已下肚。對此，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，根據抽驗結果，該場有持續性污染的問題，衛福部在11月10日宣布該場蛋品全面預防性下架，為何台中市梧棲區龍忠蛋行沒有下架，還在同一天讓台中市抽驗，應釐清是否有違反食安法。自由時報 ・ 8 小時前
陳其邁出席青創市集活動 "特製馬卡龍"贈許智傑笑到流淚
南部中心／蘇晟維、呂彥頡 高雄報導高雄市長陳其邁雖然在公務上治軍嚴謹，但私下卻常被網友笑稱是"陳三歲"，週六出席青創市集活動，體驗手作馬卡龍，卻硬是把奶油擠成了特殊的形狀，還要許智傑吃下去，最後自己笑到流眼淚，影片迅速爆紅，網友笑說，陳三歲果然又出來鬧事了。高雄市長陳其邁化身「陳三歲」，把馬卡龍擠成了特殊形狀。（圖／民視新聞）青創市集活動，甜點店老闆親自教學做馬卡龍，就看到高雄市長陳其邁硬是擠成了獨特造型，連陳其邁自己都笑個不停，陳其邁還自己笑說，「好像顏色有點不對，形狀也怪怪的。」逗得一旁的許智傑跟邱議瑩理智斷線，陳其邁再加碼，陷害老同學，形狀跟顏色都已經很母湯了，問起口味，陳其邁也沒打算放過，陳其邁搓說，「我問他說會不會苦苦的，因為我早上吃苦瓜。」自己笑到流眼淚，成了活動另類插曲，也迅速在社群網站爆紅。陳其邁變身陳三歲，自己笑到流眼淚。（圖／翻攝畫面）民進黨立委許智傑認為，「一來就是他就是白目、愛惡作劇嘛，我覺得這個就是回到我們，童年時候的真性情。」網友笑說，陳三歲又在鬧事，還有人說，果然是三歲小孩，講到某些東西就會特別開心，只是週六陳三歲鬧事的場面可不只這一樁。鹹酥雞嘉年華陳其邁作勢要餵安芝儇，但轉頭自己吃掉。（圖／民視新聞）另一場鹹酥雞嘉年華，前一秒開心吃下啦啦隊女神親自餵食的炸雞，下一秒連安芝儇都敢戲弄，台下的粉絲可不會放過市長，但換到民進黨立委賴瑞隆，有了上次在豐年節活動上，被陳其邁戲弄的經驗，當場大喊「我不會中計了！」，因為賴瑞隆可是有PTSD（創傷後症候群），賴瑞隆說，「平常做事很認真緊緊緊，但私下的時候跟我們所有委員們，都會輕鬆的互動。」。陳其邁要給賴瑞隆吃芝多士，賴瑞隆立刻回嘴說會自己來。（圖／民視新聞）邱議瑩認為，「我想其邁市長的調皮，應該是大家都知道，昨天的這一場，真的是讓我們大家笑到瘋掉，大家就可以看到陳三歲，真的只有三歲。」逗弄同場出席的立委，不但讓陳三歲招牌更加響亮，卻也拉抬市長選情，讓大家看見委員們的另一面。原文出處：陳其邁出席青創市集活動 「特製馬卡龍」贈許智傑笑到流淚 更多民視新聞報導真假？黃國昌稱「TPP內參民調」藍白新北都贏 蘇巧慧回應了館長爭議延燒！王浩宇喊「這3人」土城相聚發雞排 網友紛紛留言加碼深藏不露！賴清德街舞賽大秀Locking 凱道變舞台三意義曝民視影音 ・ 9 小時前
讓非法移民自願遞解 ICE花招百出
移民暨海關執法局（ICE）為讓非法移民自願遞解，使出各種招數，包括肉體疲勞、與世隔絕和心理戰等。華人律師鄧洪表示，洛杉磯...世界日報World Journal ・ 7 小時前
黃國昌讚搭檔邱佩琳是成功範例 謝國樑：地方聯合治理就是「合一」
民眾黨今天（16日）在基隆長榮桂冠酒店舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，主題是「地方政府聯合治理初探—基隆經驗」，民眾黨主席黃國昌致詞時肯定國民黨籍基隆市長謝國樑搭檔民眾黨籍的副市長邱佩琳，是地方政府聯合治理的成功範例。謝國樑表示，他對地方政府聯合治理的心得濃縮為兩個字，就是「合一」。自由時報 ・ 7 小時前
風暴「克勞第亞」襲歐洲！ 英國洪災慘、葡萄牙至少3死｜#鏡新聞
國際間的消息來看，風暴克勞第亞持續肆虐葡萄牙、英國和西歐部分地區。葡萄牙當局15號表示，克勞第亞風暴已經至少造成3人死亡，還有數十人受傷。而英國的威爾斯和英格蘭則是因為暴雨成災，展開大規模的撤離行動。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 9 小時前
陳零九發文怒駁「犯後態度不佳」 閃兵案後停工反省：補救當年無知
陳零九5月爆出閃兵後宣布暫時停工反省，「中止九澤、五堅情相關演藝工作」。昨深夜（11╱14）突發長文怒駁被爆「犯後態度不佳」，並表示：「現在的我深刻反省中，自知錯誤已經發生，如今也只能想辦法補救當年的無知之舉，也會感到愧疚，對不起那些工作夥伴，只是我明白這些情緒並不能改變什麼，日子還是要繼續，現在的我坦然面對。」太報 ・ 1 天前
泰國男星走進把「青木瓜當蘋果削皮」 黃宣被辣到噴火
泰國男星Mile與Apo在實境節目中玩得意猶未盡，乾脆走進廚房「開桌」慰勞同伴陳柏霖、YELLOW黃宣與陳妤；兩人分工上陣，Apo先在檯前手忙腳亂，竟把青木瓜當蘋果削皮，Mile見狀寵溺接手，刀起刀落把青木瓜切成勻細長絲，家鄉味青木瓜沙拉隨即成形。嗜辣的他試味時見陳柏霖、黃宣被生辣椒「辣到噴火」，立刻調低辣度；Apo則補上一盤打拋豬肉，雖然少了泰國羅勒，但靠著其他香料一樣香氣四溢。Yahoo娛樂訊息 ・ 6 小時前
台中｜四季宜人的新社莊園花園城堡
新社莊園位於台中大坑風景區圈內的新社鄉，是一座宛如歐洲中古世紀的夢幻古堡。這裡坐落於海拔500至860公尺之間，擁有廣闊的綠地山林和四季宜人的氣候，是中台灣自然愛好者的絕佳旅遊選擇，步入莊園之中，眼前是層巒疊翠的山景與隨風搖曳的綠葉，讓人彷彿瞬間穿越時空，置身於中古歐洲的自然之境。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 5 小時前
金門社區巡守隊設自動相機 錄下水獺親子互動 (圖)
由金門歐亞水獺社區巡守隊架設的紅外線自動相機，錄下水獺媽媽帶著小水獺在各個區域穿梭、打鬧畫面。圖為小水獺嗅聞記下水獺媽媽排遺氣味。中央社 ・ 7 小時前
鄭麗文與英駐台代表包瓊郁會面 談兩岸關係及國民黨發展
國民黨主席鄭麗文今在臉書公布她與英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）會面，雙方進行坦誠且深入的交流，就兩岸關係、國際事務以及國民黨的發展交換意見。 國民黨指出，包瓊郁讚賞鄭麗文非常有活力且具直接領導風格，雙方一致認為處理兩岸關係必須建立在相互尊重的基礎上，而台灣人民的利益自由時報 ・ 1 天前
必背口令掰了？國軍擬明年更新單戰 「請鄰兵掩護我」走入歷史
許多役男耳熟能詳的國軍單兵戰鬥基本教練（單戰）口令，恐怕將在明年正式畫下句點。包括「請鄰兵以火力掩護我」、「左欺敵、右欺敵、欺敵再欺敵」等代代相傳的指令語，有媒體報導指出，隨著未來戰場型態全面改變，軍方已著手規劃全面更新，盼讓國軍用語與現代戰場溝通方式接軌，成為歷史的一部分。中時新聞網 ・ 7 小時前
快訊／黃明志交保後 謝侑芯遺體今火化骨灰將送回台
網紅「護理女神」謝侑芯上個月22日在馬來西亞一家高級酒店房間的浴缸猝死，至今警方還在調查死因，創作歌手黃明志捲入該命案中，目前他暫時獲得交保至26日。根據大馬媒體報導，警方獲准謝侑芯的遺體今（16）日領出，有位代表家屬的男子協助進行火化儀式，接下來將會把她的骨灰運送回台灣。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
胡宇威舊愛變「核彈級前女友」 認了「相處超煎熬」４字吐心聲
姚以緹在公視+影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》於雨中落淚、深情望向車內的胡宇威，直追《麥迪遜之橋》的經典橋段，讓觀眾一秒墜入純愛電影宇宙。李玲葦以為胡宇威選擇姚以緹時，情緒潰堤、痛哭，胡宇威心疼將她緊緊擁入懷中，真情流露瞬間超催淚；李玲葦坦言，這場哭戲拍完後久久難以平復：「當時彷彿掉到外太空，後自由時報 ・ 7 小時前
思念母親化成詩！2025「詩寫新北」頒獎 百年古厝登場！
（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】2025新北詩歌節「詩寫新北」頒獎典禮15日在古色古香的百年古厝五股 […]觀傳媒 ・ 7 小時前