恐釀堵爛票？媒體人斷言：不可能提名林岱樺

▲民進黨立委林岱樺積極爭取高雄市長初選提名。（圖／翻攝自林岱樺臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委林岱樺近日接連批評高雄地檢署，指控檢方聲請「全面禁言」等同封口令，甚至起訴後才找證據，還編造死人筆錄，引發輿論譁然。對此，資深媒體人謝寒冰指出，若民進黨以廉政會為由將林岱樺除權，恐引爆支持者反彈，但他認為民進黨「不可能」提名林岱樺參選，不過林本人也絲毫沒有退讓跡象，這對黨主席賴清德而言，無疑是一大政治考驗。

謝寒冰5日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，日前岡山造勢現場，許多民眾情緒激動、跟著林岱樺落淚，現場氣氛幾乎與鄭麗文就任黨主席時的支持者熱度相當。若民進黨在處理林岱樺爭議時不夠細膩，這股基層情緒可能轉為「堵爛票」，也就是不僅拒投民進黨，甚至可能倒向對立陣營，這才是賴清德最不想看到的局面。

「我始終認為，民進黨是不可能提名林岱樺的！」謝寒冰提到，林目前面臨司法案件，依進度推算，明年一審結果就會出爐，萬一她被判10年怎麼辦？民進黨直接喪失競選資格，到時還得臨時換人，這讓黨中央進退兩難。他直言，若直接用廉政會把林岱樺做掉，恐讓支持者炸鍋；但若開放她參加全民調初選，也可能出現外部灌票干擾。

謝寒冰強調，如果最終結果讓林岱樺的支持者無法信服，勢必引發反彈，對民進黨與賴清德來說都是一場硬仗。他也透露，從林岱樺近日接受媒體訪問的態度來看，她絲毫都沒打算退讓，這一局，就要看賴清德如何去化解。

