恐開中國金流、人流後門！離島條例逕付二讀 沈伯洋這樣說

即時中心／潘柏廷報導

國民黨金門立委陳玉珍，提出要在離島建設「自由貿易示範區」更涉及人流和金流的《離島建設條例》修正草案，受到外界高度關注；豈料，挾帶人數優勢的藍白立委，今（2）日上午將其逕付二讀，而民進黨團見狀批評喊「反對中國洗產地」。對此，不分區綠委沈伯洋下午更在記者會中強調，國民黨版本就是要排除中央限制的離島人流、金流，使中央不用來管，用共產黨的術語就是「地方包圍中央」。

沈伯洋今日下午在記者會指出，中央政府法規對於金門、馬祖等離島的人流、金流等都能限制；但是國民黨提的《離島建設條例》就是要除外，也就是人流、金流皆可自行認定，而中央就不用來管。

廣告 廣告

接著他分析，這在共產黨的術語就是「地方包圍中央」，也就是中央政府、行政權和法規講的都不算，一切都是由自己認定，「如果開先河，以後其他縣市可不可以也做比較處理？也就是地方政府到中國簽協定、弄契作、談條件」。

快新聞／恐助中國洗產地！離島條例逕付二讀 沈伯洋：地方包圍中央

民進黨立院黨團今日下午召開記者會。（圖／民視新聞）

「這就是他們的陽謀」，沈伯洋強調，從國民黨去年第一版《離島建設條例》就寫得非常清楚，只是國民黨現在故意包裝比較漂亮而已，但目的都是一樣的。

原文出處：快新聞／恐開中國金流、人流後門！離島條例逕付二讀 沈伯洋：地方包圍中央

更多民視新聞報導

戰貓加持！蕭美琴勤走地方輔選 蘇巧慧大讚：非常加分

陳玉珍版「離島條例」逕付二讀！陳培瑜怒問：到底要幫中國開多大的門？

法院點頭了！柯文哲涉貪案開庭「准予公開播送」 理由全曝光

