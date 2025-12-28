即時中心／林韋慈報導

網紅「館長」陳之漢近日在中國廈門成立新電商公司，並展開跨平台直播帶貨，引發不少台灣粉絲關注與質疑，其政治立場轉變更成為討論焦點。外傳中國某茶葉品牌已與館長簽下高達500萬人民幣的代言合約，另有中國網路巨頭網易公司，更負責提供抖音「智慧館長1號」的技術與流量支援。相關人士指出，整體操作疑似以商業合作為包裝，實則涉及統戰布局。

根據《自由時報》報導，知情人士分析，儘管館長長期以低俗風格著名，但可以使某些群眾感覺貼近，讓中共看上，認為其具備吸引力，並成為重點關注與扶植對象。為避免傳統統戰模式中金流與指揮鏈過於明顯，相關單位採由特定企業出面合作的方式，以降低外界追查難度。

據了解，館長背後的資金來源並非單一管道，而是來自多家高度受中國官方監管的企業。其中包括總部位於北京、橫跨房地產、建築與投資領域的永同昌集團。熟悉中國政商運作的人士指出，在中國，大型房地產集團若未獲官方示意，幾乎不可能進行具高度政治敏感性的跨境合作，更不可能與台灣網紅建立深度關聯。

分析指出，中共引入AI與演算法技術，決定從過往的「理性說服」，轉向以「情緒動員」為主軸。在多方評估後，統戰單位將目光投向館長，其草根形象與直白語言，容易與部分經濟與社會處境相對弱勢、平時較少接觸政治資訊的族群產生共鳴，試圖藉此影響對現狀不滿的年輕世代與藍領階層。

不過，也有相關人士直言，歷史總是高度相似，一旦網紅被收買而背離原有核心理念，影響力往往會迅速下滑。此操作反而使當事人陷入信任危機，甚至在原本的支持圈中出現「社會性死亡」，最終過氣。館長過去以「挺台灣、捍衛本土」形象累積聲量，卻在金錢誘因下立場急轉，轉而高度讚揚中國，國安人士評估，短期內或可換取流量與商業利益，但長期而言，其社會影響力可能會快速流失，甚至全面瓦解。

原文出處：快新聞／恐面臨社會性死亡？館長疑遭中共收買吸底層選民 國安單位：不看好

