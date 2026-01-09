即時中心／廖予瑄報導



宜蘭縣政府為擴大「利澤垃圾焚化廠」4,300萬元回饋金發放範圍，因分配談不攏等問題，恐導致焚化廠所在地的五結鄉民無法領錢。鄉民代表會及村長聯誼會甚至在昨（8）日決議，回饋金未解凍前，除五結鄉其餘鄉鎮垃圾車一律不得進廠。對此，民進黨宜蘭縣議員簡松樹直指，將支持鄉親的訴求，並持續向縣政府反映，「正視五結鄉的聲音，該給五結的，一分都不能少。」而代理縣長林茂盛則回應，將責付環保局溝通。

位在五結鄉成興村的利澤焚化廠，依據「宜蘭縣區域性垃圾資源回收（焚化）廠營運回饋自治條例」分配回饋金4,300萬元，並以五結鄉為主要對象，「五結鄉公所占30％、焚化廠所在地成興村占40％，相鄰的利澤村、季新村及蘇澳鎮龍德里、頂寮里各分配7.5％。」

廣告 廣告

但宜縣府多名議員卻要求擴大回饋範圍，以焚化廠方圓5公里為範圍，回饋對象擴增至25個村里，包括冬山鄉、蘇澳鎮公所及20個村里，回饋比例規畫為原有村里占75％、新增對象25％，並凍結今年回饋金預算，要求縣府須修正回饋自治條例，送縣議會審議通過才能動支，引發五結鄉民強烈反彈，並拉起「不撥回饋金，垃圾不進廠」布條抗議，要求在回饋金未解凍前，「除五結鄉其餘鄉鎮垃圾車一律不得進廠。」

快新聞／拉布條抗議！宜蘭「利澤焚化廠」回饋金分配不均 議員轟：對五結鄉民不公平

五結鄉民拉起「不撥回饋金，垃圾不進廠」布條抗議。（圖／取自簡松樹臉書）

對此，簡松樹也表示，宜縣政府重新制定的焚化爐營運自治條例，因各鄉鎮也要爭取分配回饋金，並要求未通過條例就不得動用的決議，將導致五結鄉民受到最直接的影響，甚至無法辦理活動及照顧基層的需求。

「我必須強調，（宜縣府）當初設廠不願意承擔，現在談回饋，卻要來分配，這樣的作法對五結鄉親並不公平」，簡松樹重申，將支持鄉親們的訴求，優先保障五結鄉民的享有回饋金的權益，「回饋金是對地方長期承擔的合理回饋」，他表示，自己身為民意代表，一定會站在鄉親這一邊，並持續向宜縣政府反映，要求正視五結鄉民的聲音，「該給五結的，一分都不能少。」

對此，林茂盛則回應，「利澤焚化廠」今（2026）年將會把招商契約調整，把廠商繳給環保局的回饋金額拉高，「縣府期待把餅做大，讓更多村里獲得回饋」，但由於各界對於分配比例問題仍有不同看法，未來將責成環保局加強溝通。

原文出處：快新聞／恐領嘸錢！宜蘭「利澤焚化廠」回饋金分配不均 議員轟：對五結鄉民不公平

更多民視新聞報導

一堆人唸錯！心寬體「胖」不唸「ㄆㄤˋ」正確讀音出爐

館長今遭起訴慘了！竟直播嗆「把賴清德X頭斬下來」 柯文哲回應了

非洲聯盟也舔共？竟附和「台灣是不可分割的領土」 外交部傻眼開嗆

