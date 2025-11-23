恐龍喵回來過冬！貓福珊迪快閃店11/28登場「10大拍照點超萌」 暖心毛毯同步上市

《貓福珊迪》粉絲準備好迎接恐龍喵了嗎？品牌將於11/28至1/18在台北東區地下街第二廣場開設冬季快閃店，帶來從入口到店內共10個拍照打卡點，包括開場迎賓的「八喵臨門」、站在高處的「巨龍喵」、以及能量滿滿的「打氣三龍喵」等，整個空間以恐龍喵為主角打造，像是走進專屬的冬日可愛場景。

入口的八隻恐龍喵以不同動作迎接來訪者，往內走能看到在店內散步、熬夜、打氣的各種恐龍喵角色，粉絲熟悉的調皮、呆萌與暖心形象都在其中。現場也設置巨型扭蛋機，讓來逛的人可以順便試試手氣，增加快閃店的逛展樂趣。

為了迎接冬天，這次也同步推出多款恐龍喵新商品，其中最受注目的包括溫暖毛毯與造型抱枕，還有零錢包、化妝包、鏡子等日常小物。風格從暴龍喵、三角龍喵到翼龍喵都有，讓粉絲可以依照喜歡的造型挑選。店內也能找到外出與居家都用得到的杯墊、滑鼠墊、證件卡套等實用商品，提供喜歡恐龍喵的粉絲更多選擇。

此次快閃為期近兩個月，集合拍照點、互動裝置與冬季新品，希望帶給粉絲一個能盡情拍照、挑選限定周邊的可愛空間。

《貓福珊迪》快閃店11/28 東區地下街第二廣場

展覽日期：2025年11月28日 - 2026年1月18日

展覽地點：東區地下街第二廣場 (地址：近東區地下街14號出口)

營業時間：週一至週五 11:30-20:00、週末及例假日 10:30-20:00

