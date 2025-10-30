恐龍國際研討會召開！陸科學家預測：恐龍「復活」有望實現

大陸28日於上海舉行為期4天的「中國恐龍：從科研探索到科學教育」國際研討會，20多位全球頂尖古生物學家共同探討古生物學的突破方向與未來圖景。關於恐龍「復活」成為現場採訪焦點。中國科學院院士徐星表示，隨著現代生物技術的進步，未來有可能「製造」出活著的恐龍，儘管這些恐龍可能與古代的版本存在一些差異，但在外觀和行為上可能相似。

大陸28日於上海舉行為期4天的「中國恐龍：從科研探索到科學教育」國際研討會。（圖／ 翻攝《澎湃新聞》 ）

《澎湃新聞》報導，徐星指出，大陸在恐龍研究領域的地位已經名列世界之首，許多關於鳥類起源的研究成果更是全球主要貢獻者之一。隨著科技的發展，恐龍復原技術已經取得顯著成就，科學家們能夠相對精確地重建恐龍的外貌。

然而，復活恐龍的挑戰依然存在。徐星提到，從目前的研究來看，通過古DNA復活恐龍的途徑並不現實，因為恐龍的化石中並未保存可用的古DNA。儘管如此，隨著合成生物學和基因編輯等新技術的應用，未來或許能夠實現更高層次的生物復原。

他強調，古生物學的發展不僅依賴於新的發現，也需要不同學科的交叉融合。徐星表示，希望新一代的學者能成為新研究方法和技術的引領者，進一步推動恐龍研究的發展。

