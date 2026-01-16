恐龍大復活探險樂園 超高梁龍空降關渡

記者劉昕翊／綜合報導

「恐龍大復活 關渡探險樂園」今日起至2月21日，在關渡碼頭貨櫃市集震撼登場，擁有全臺唯一超高梁龍與腕龍緩步穿越天空線，迅猛龍貼臉而過，營造真實場景氛圍，視覺衝擊力十足，為今年最引爆話題、超高CP值史詩級冒險展覽，提供民眾全方位體驗。

70隻擬真動態恐龍 重返地表

「恐龍大復活 關渡探險樂園」由時藝多媒體、揆眾展覽、麗嬰國際、野獸國、MOMO親子臺辦理，展區廣達1500坪，打造高達20公尺長、13公尺高的巨型恐龍模型，與近70隻1：1比例擬真動態恐龍重返地表，且不僅外觀逼真，更具備動態機構細節，呼吸特效，打造「恐龍就在眼前醒來」的逼真體驗，為寒假全臺必衝第一景點。

廣告 廣告

此外，國泰世華銀行為「恐龍大復活 關渡探險樂園」的主要贊助夥伴，此次合作獨家推出「恐龍大復活 關渡探險樂園」限量卡友禮遇，展出期間可至恐龍小食站以CUBE信用卡消費享餐飲9折優惠，CUBE卡友還可走專屬優先通道入園。玩不夠、吃不夠還可於國泰優惠App的小點放大，或最新消息「母嬰親子專區」以1點小樹點，兌換恐龍小食站限定餐飲或遊戲代幣，數量有限換完為止。

「恐龍大復活 關渡探險樂園」打造高達20公尺長、13公尺高的巨型恐龍模型，與近70隻1：1比例擬真動態恐龍重返地表。（時藝多媒體提供）

樂園營造真實場景氛圍，視覺衝擊力十足，提供民眾全方位體驗。（時藝多媒體提供）