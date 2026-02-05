恐龍家長無視告示！放任孩子零食滿碎屑 Uber司機怒轟裝死

一名Uber司機近日在臉書社團「爆料公社」發文抱怨，表示載到一組一家三口的乘客後，車內被小朋友弄得相當髒亂，後座座椅上滿是零食碎屑，部分殘渣甚至卡在椅縫中，讓他相當無奈。

一名Uber司機近日載到一家三口，車內被小朋友弄得相當髒亂。（示意圖／unsplash）

司機直言，除了得額外花錢清洗內裝，車輛也因此暫時無法營業，造成營業損失，卻不知該向誰求償，即使拿清潔收據申請索賠，也擔心不足以負擔全部費用。原PO同時附上現場照片，只見後座散落著大小不一的零食殘屑，車況明顯受影響。他強調自己「並沒有厭童」，且指出車內早已張貼「禁止飲食」的明確告示，仍遭無視，質疑家長究竟是沒看到，還是刻意忽略規定。

後座散落著大小不一的零食殘屑。（圖／翻攝爆料公社臉書）

該名司機也還原當時狀況，表示車輛行駛於快速道路上，已出聲提醒對方不要在車上飲食，卻未獲改善，讓他進退兩難。他無奈表示「是看不懂還是裝死？」難道要像之前Bolt事件一樣，把她們一家三口踢下車然後等著上新聞嗎？

車內公告請勿飲食。（圖／翻攝爆料公社臉書）

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人將矛頭指向家長教養問題，直言「真的是恐龍家長的問題，小朋友就是一張白紙，父母身教最重要」、「應該要直接開到警察局，叫他們賠償」、「孩子是無辜的，製造問題的是不負責任的家長」，不少網友批評部分家長缺乏基本公德心。

另有不少網友與同業司機提出實際建議，認為可事先公告車內飲食將酌收清潔費，或是透過平台申請清潔補償，也有司機分享自身經驗，表示曾遇過表面看似乾淨，實際清潔時才發現糖果卡在安全扣縫隙中，清理相當費時又麻煩。

