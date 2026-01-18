恐龍展塞爆！ 入場人潮排長龍惹民怨 園方：改善動線

台北市 / 綜合報導

台北天氣晴朗，不少人全家大小一早就來恐龍展排隊。開幕第二天，為了紓解人潮，業者改善了排隊方式，可以線上取號，再由LINE通知，減少排隊的時間。不過如果想要上廁所或是丟垃圾，就得走到園區外，有些家長還是覺得設施跟動線能再改善。

暴龍、三角龍、梁龍，栩栩如生就在眼前，彷彿回到史前時代，恐龍迷今(18)日一大清早，就到現場排隊，但就怕大排長龍，前一天開幕日，展覽因為人潮眾多，導致有遊客在網路上抱怨，即便買了票，還是抽了號碼牌，在現場等兩個小時以上才能進場，主辦單位因此調整動線措施，改善人潮擁擠的問題，民眾說：「還行，排隊動線還可以接受，陸續有進去啦。」、「變成說，可以掃QR code，然後就是到幾號，然後什麼時候來這樣。」

主辦單位總經理林宜標說：「這些問題，我們今天其實整個去做改善，例如說我們採用了所謂的叫號系統，到時候依號碼再來進場就好了，所以他就不用，在這邊一個一個排隊，一方面我們也是希望說，讓觀眾到現場都能夠，有一個比較舒適的環境。」

只是也有遊客反應，要在園區裡上廁所丟垃圾，實在有些不便得要出園才能解決，民眾說：「有一點不方便，因為我們剛剛才出園上完廁所回來，就是丟垃圾比較不方便。」、「可能園內可以有一區，有流動廁所會比較方便，垃圾我是覺得，還滿需要裝垃圾桶。」

在大小朋友最喜歡的體驗區，騎恐龍戰鬥對決特別刺激，用假草餵食恐龍，6根一次50元，到底划不划算，民眾說：「價格算還可以啦，因為我們買票售票的時候，他就會送一個代幣。」、「應該說現在目前應該沒有這種，台灣好像沒有這種互動式的恐龍展體驗，我覺得是可以的，小朋友看起來也玩得滿開心。」記者VS.小朋友說：「(想餵恐龍吃飯喔)，開心。」各種體驗，遊客反應不一，只要小朋友開心留下難得記憶，家長才會放心。

