恐龍郵票小全張 7日發售

隨著科技進步，恐龍學的研究與化石修復技術不斷突破，揭開許多恐龍世界的新發現，為探索遠古生態開啟嶄新的大門。中華郵政公司為使民眾更加了解古生物學與生物演化議題，特以白堊紀晚白堊世的4種恐龍規劃郵票小全張1張，內含面值15元郵票4枚，預定於114年11月7日發行，圖案簡介如下：

一、泰坦巨龍（面值15元）：泰坦巨龍類屬於蜥臀類恐龍，世界各大陸皆有其化石紀錄，推測是地球史上最大的陸生動物，身長可達到20公尺以上。以植物為主食，一次能產下數十枚蛋，並將蛋埋於土中、依靠地熱孵化。此復原圖描繪生存於印度的泰坦巨龍類。

二、鴨嘴龍（面值15元）：鴨嘴龍類屬於鳥臀類恐龍，其化石在世界各大陸皆有發現。具群居性，且可能重複使用同一片區域築巢，每兩窩巢之間距離約略相等。鴨嘴龍父母會照顧幼龍到離巢，顯示其擁有複雜社群行為。此復原圖描繪生存於美國的鴨嘴龍類。

三、竊蛋龍（面值15元）：竊蛋龍類屬於蜥臀類恐龍，生存於東亞與北美洲，因被認為在偷吃原角龍蛋而得名。後期研究指出，當初認為被竊的蛋為竊蛋龍類的胚胎，說明竊蛋龍其實在保護自己的蛋。此復原圖描繪生存於蒙古的竊蛋龍類。

四、鐮刀龍（面值15元）：鐮刀龍類屬於蜥臀類恐龍，其化石多發現於亞洲與北美洲，有三根如鐮刀般巨大爪子，以植物與昆蟲為主食。此復原圖描繪生存於蒙古的鐮刀龍類。

配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各1批，提前於11月5日開始發售，另製作預銷首日戳小全張封於11月7日郵票發行當天出售。歡迎至37個長期集郵訂戶作業局(詳細地址請至中華郵政公司全球資訊網查詢，網址https://www.post.gov.tw)或上網至「i集郵」（https://stamp.post.gov.tw）選購，亦可向各地郵局預約購買。