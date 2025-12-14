恐「慢性凍害」！ 回家開暖氣太強 恐引發乾咳或氣喘

晚上暖氣開太強，呼吸道會太乾，恐引發乾咳或氣喘。（圖／東森新聞）





入冬首波冷氣團報到，大家忙著保暖，有醫師指出常見禦寒方式，可能有慢性凍害風險，像是喝熱飲以為能保暖全身，醫師說只能保暖頸部以上，四肢跟身體的溫度回升有限，另外戶外到室內馬上沖熱水澡，導致血壓急遽變化，引發心肌梗塞，還有晚上暖氣開太強，呼吸道會太乾，恐引發乾咳或氣喘。

冬天一到天氣好冷，很多人第一時間想讓身體暖活起來，會選擇喝溫熱水，但如果你只單靠喝溫熱水，就想讓身體暖活起來，醫師表示這是錯誤的禦寒方式，因為你可能會深陷慢性凍害的風險。

所謂慢性凍害，代表身體長期處於低溫環境，出現手腳冰冷皮膚刺痛麻木，造成循環不良等症狀引發血管疾病。

有醫師發文指出，喝熱飲只能短暫刺激口腔溫度，核心體溫回升有限，不少人誤以為身體夠暖，保暖衣服穿不夠，最後手腳冷到發白，甚至血管收縮更嚴重，是冬季心肌梗塞重要因素。

民眾：「就是很驚訝，因為家長或是長輩，也沒有跟我們講過這種事情。」

台安醫院心臟內科主任林謂文：「（喝溫熱水）實際上只有你的口腔跟你的頸部以上會獲得溫暖，但是常常忽略掉身體跟四肢的保暖。」

另外錯誤的禦寒方式，還包括從戶外寒冷的天氣，回到室內後直接沖熱水澡，原本血管冷到緊縮，沖熱水讓血管瞬間擴張，導致突然的血壓變化。不只血壓急速下降，心跳加快洗澡時可能暈倒，年長者更容易心臟負荷失敗，曾有在浴室猝死的案例。

晚上睡覺開暖氣也要注意，不少民眾擔心天氣寒冷，睡覺時也會選擇開暖氣，但是如果強度太強又開整個晚上，醫師表示這也是錯誤的禦寒方式。

暖氣強度開太強，你以為是保暖，但其實在烤乾你的呼吸道，太乾或太熱的室內環境，造成呼吸道黏膜乾裂、氣喘急性發作，夜間血壓上升等症狀，甚至有人回家咳嗽咳不停，跟暖氣開太強也有關，醫師也建議，冬天早上起床，可以穿暖衣服再緩慢起身，做暖身操喝溫開水，不只身體要保暖，人體三大散熱口，頭腳跟頸部也要保護。

冬天保暖工作，不論長者還是年輕族群，都不可掉以輕心。

