恐1年就解職？李貞秀被點名未放棄中國籍 不甩爭議笑挺黃國昌

民眾黨主席黃國昌因「兩年條款」卸任立委，今天（1日）立即投入新北市長選舉，舉辦競選總部成立記者會，除了邀請柯文哲、趙少康到場力挺，即將遞補成為民眾黨不分區的6名立委也全數出席，其中中配李貞秀被陸委會點名尚未放棄中國籍，她拿著印有黃國昌標語的文宣微笑現身，似乎未受外界評議影響。

李貞秀2月3日就要宣誓遞補成為民眾黨不分區立委，陸委會日前卻透露，尚未接獲李放棄中華人民共和國國籍的任何證明文件，讓柯文哲開轟陸委會、內政部應明確講出作業流程（SOP），別讓中配來到立法院都想著「1年後要被解職」，不能專心工作，怒斥：「民進黨逼死人民！」內政部則指出，中國官方網站就有「退籍證書」能進行放棄申請。

李貞秀國籍爭議尚未解套，同黨的麥玉珍卻溫暖相挺，上月30日在社群平台放上和李貞秀的合照，提到生活在這片土地上的人，她都希望制度能多一分公平、生活能多一分安心，並說把重責大任交棒給李貞秀：「她會持續在內政委員會為人民服務、為公共利益把關，讓每個人，都能擁有更公平、更安心、更美好的生活。」

李貞秀在台灣超過10年，依《國籍法》規定，公職人員須在任公職1年內放棄中華民國以外的國籍，若未申請放棄中國籍，恐怕擔任1年立委就會遭解職；她性格嗆辣，去年因不滿媒體人黃光芹支持廢除兩年條款，狠嗆黃像「瘋狗」，未來在立院問政表現備受關注。





