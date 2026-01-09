恢單後更美！陳妍希曬「火辣賀年照」文案出包又被糾錯

陳妍希又發生「文案出包」事件。（圖／翻攝自陳妍希微博）





陳妍希與中國大陸演員陳曉2025年2月18宣佈離婚，結束9年姊弟戀情並共同撫養孩子，她恢復單身後與周柯宇主演陸劇《狙擊蝴蝶》大談姊弟戀，實際年齡相差19歲卻完全看不出來！近日她曬出一系列美照，預祝大家新年快樂，想不到卻又發生「文案出包」事件，被網友糾錯。

陳妍希曬出一系列賀新年美照。（圖／翻攝自陳妍希微博）

陳妍希曬出一系列賀新年美照。（圖／翻攝自陳妍希微博）

陳妍希近日在微博發文，曬出一系列賀新年美照，照片中她身穿一套中國風的典雅禮服，上身米白色低胸設計小露性感、下身則是紅酒色調開衩長裙，踩著一雙露趾高跟鞋，展現出修長嫩白美腿，保養超好的陳妍希一點也看不出來已經42歲，整個人凍齡。

雖然照片很美，但陳妍希寫下：「今日份蠟梅，祝大家新春快樂，策馬新生。」的祝福字句，卻被網友點出她將「臘梅」寫成「蠟梅」的錯誤，但也有人認為，「臘」與「蠟」2字其實在現代來說是可以通用的，並不存在寫錯字的問題。



