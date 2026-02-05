恢復上海人赴金馬旅遊 陸委會：陸方自我設限 還想我方感恩

中國文旅部宣布將恢復上海居民赴金門和馬祖小三通旅遊，陸委會發言人梁文傑今天(5日)表示，過去的兩岸旅遊是全中國大陸不管哪個省都可以來台，是陸方自己將所謂的開放限於福建，現在說要增加上海，還想要我方覺得很感恩，但根本就不應該有相關限制。

國共智庫論壇閉幕，中國文旅部預計恢復開放上海居民赴金馬旅遊。陸委會副主委梁文傑5日在陸委會例行記者會中表示，當年會開放金馬的小三通，是為了金馬地區的經濟和商機，所以一開始就沒有限制中國大陸哪個地方的人才能來，是陸方自己先限制只有福建的人才能到金馬旅遊，現在才又說要增加上海。

梁文傑強調，過去的兩岸旅遊是全中國大陸不管哪個省都可以來台，所以未來也不希望還有什麼福建省或上海市的限制。梁文傑：『(原音)2019年的時候，大陸居民來金馬小三通觀光，他們大概是30萬人一年，去年的話是19萬人，也就是說，因為他們限制了只有在福建的人才能夠來金門、馬祖，所以一直還沒有恢復到疫情前的水準。在我們看來，這個是你們自己先做了一個不合理的限制，然後你硬是要把台灣當成跟福建對等，所以你做了這樣不合理的限制，你現在突然開放，還想要我們覺得很感恩。』

他也談到，由於上海到廈門是個蠻長的旅遊，上海居民會不會特地跑到福建，再經由小三通搭船到金門旅遊，還需要一段時間來觀察有沒有這吸引力。

另外，梁文傑提到，兩岸旅遊分為自由行和團體客，自由行部分是陸方在2019年時宣布斷掉；我方則在2020年時，因為疫情的關係，中斷團體客來台的部分，所以後續要恢復，不管是自由行也好，或是團體旅遊也好，自然希望不是簡單的恢復而已，能把過去期盼的譬如一條龍的問題、不穩定的問題等，雙方能談一談，所以當時他們提出要開放團體客的時候，我方也立刻做出回應，希望透過小兩會來溝通，但到目前都沒有得到回應，所以還是請對岸能盡速回復。