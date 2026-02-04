恢復上海居民赴金門馬祖旅遊！陸國台辦發聲：樂觀其成

大陸文旅部宣布期將恢復上海居民赴金門馬祖旅遊，大陸國台辦發言人陳斌華今表示，大陸方面始終秉持「兩岸一家親」理念，對此積極支持、樂見其成。

大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／翻攝《中國網》）

《環球網》報導，陳斌華指出，「大陸方面始終秉持兩岸一家親理念，一貫支持推動兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，為台灣同胞謀利造福。」陳斌華說，大陸文化和旅遊部宣布將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，「是順應兩岸同胞熱切期盼加強交流往來的切實舉措，回應了台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，我們對此積極支持，樂見其成。」

陳斌華進一步表示，希望民進黨當局正視台灣主流民意和業界呼聲，「解除對兩岸人員往來和各領域交流合作的阻撓禁限，盡早恢復大陸居民赴台旅遊。」

國共兩黨智庫論壇3日在北京落幕，大陸文化和旅遊部今天宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，相關配套工作正積極籌備中。大陸文旅部指出，「為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，大陸方面將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。」

