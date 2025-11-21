恢復公投綁大選！立院三讀《公投法》修正案 成案6個月內要投票

立法院會針對《公民投票法》修正草案進行投票表決，陳祖傑攝



立法院藍白陣營推動恢復「公投綁大選」，並在今（11/21）天院會三讀通過《公民投票法》修正案，根據三讀條文，未來公投案要在公告成立後三個月到六個月內舉行投票，若遇上全國性選舉，兩者應在同日進行投開票。另外，民進黨團一度提出「投票日前一天應放假」的修正動議，但被藍白否決。

《公投法》自2003年上路以來歷經多次演變與爭議，2017年修法後，大幅降低公投提案與通過門檻，並將「公投綁大選」慣例明文入法，但2018年地方大選時，共有高達10件公投案合併舉行，讓投開票日當天選務大塞車，甚至出現「邊開票邊投票」亂象，因此在2019年再度修法，明定公投日期固定為2021年起每2年舉行一次，也就是將公投、一般選舉脫勾。

廣告 廣告

不過藍白近期推動《公投法》修法，重新將公投綁大選，朝野昨天、今天兩次協商皆無共識，立法院長韓國瑜裁示送院會處理。

進入院會後，民進黨團提出再修正動議，公投維持兩年辦一次，並新增投票日的前一天（星期五）應放假一天，讓民眾有更充分時間討論、研究及獲取相關資訊，以及返鄉投票，不過藍白以57票反對、43票贊成，否決該提案。

最終藍白聯手下，以人數優勢56票贊成比44票反對，三讀通過藍白版本《公民投票法》修正案；根據三讀條文，未來公投案要在公告成立後三個月到六個月內舉行投票，若遇上全國性選舉，兩者應在同日進行投開票，另外，公投投票日為放假日。

更多太報報導

藍白推恢復公投綁大選！綠營主張分開才好討論 朝野無共識恐仍訴諸表決

公投綁大選民調5成8贊成 游盈隆：民進黨迎接強烈政治風暴

公投案疏失害中選會多花931萬 陳英鈐挨罰20萬聲請憲法法庭裁判失敗