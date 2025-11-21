恢復公投綁大選 藍白：教訓民進黨背叛民主無能卸責
（中央社記者王承中、郭建伸台北21日電）藍白今天聯手在立法院會三讀修正通過公投法等多項重大法案，引發民進黨團批評。國民黨團書記長羅智強表示，在野黨恢復公投綁大選，是幫民進黨的前輩教訓民進黨背判民主；民眾黨團總召黃國昌說，別把自身的無能卸責給多數民意支持的公投綁大選。
立法院會今天陸續通過多項重大議案，修正財劃法有關離島計算公式，公投法則恢復公投綁大選，並刪除現行地方制度法中有關直轄市副市長、縣市副縣市長人數的人口數門檻限制。民進黨立法院黨團表示，譴責這種暴衝式、突襲式的修法行徑。
國民黨立法院黨團書記長羅智強受訪時表示，不要把公投綁大選當作洪水猛獸，這是高雄市長陳其邁當年力挺公投綁大選的名言；前民進黨立委蔡同榮一生推動台灣的公投，其中最重要的主張就是公投綁大選。
羅智強指出，今天不爭氣的民進黨把幾十年來堅持的公投綁大選關到鳥籠，所以今天在野黨恢復公投綁大選，是幫民進黨的前輩教訓民進黨這些背叛公投、背叛民主的徒子徒孫。
民眾黨立法院黨團總召黃國昌透過臉書發文說，看到民進黨立委不斷恫嚇人民，說公投綁大選會影響選務，把2018年民進黨政府中選會行政廢弛的責任全都推給制度，真的非常可笑，別把自身的無能卸責給多數民意支持的公投綁大選。
黃國昌表示，更可笑的是，找一堆藉口掩飾自己背棄理想的民進黨，不斷說「對人」、「對事」投票應該分開，根本忘了在2022年的地方選舉，民進黨是大力支持應該跟「18歲公民權修憲複決」的公民投票合併舉行的。
黃國昌說，提醒一下民進黨，總統賴清德在擔任立委時，就是大力推動「公投綁大選」的其中一員，雙標到這種程度，「難道都不會汗顏嗎？」（編輯：林克倫）1141121
