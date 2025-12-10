恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳

即時中心／林韋慈報導

根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。





宏都拉斯現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）9日強調，她將向聯合國、歐盟及美洲國家組織（OAS）等國際機構譴責本國大選中發生的「選舉政變」（electoral coup）。

卡斯楚指出，大選結果遭竄改，並指控美國前總統川普介入選舉，甚至「威脅」宏國人民不要投票給蒙卡達。川普曾在選前表態支持阿斯夫拉，稱他是「自由的朋友」，並批評納斯拉亞「假裝反共」。卡斯楚表示：「這些行為構成一場正在進行的選舉政變，我們將予以譴責。」

儘管全國選舉委員會（CNE）呼籲各方冷靜，但《路透社》引述目擊者報導，9日晚已有約500名自由重建黨支持者在首都德古西加巴（Tegucigalpa）存放選票的辦公室外示威，部分人甚至縱火焚燒馬路上的物品。

宏都拉斯大選於上月30日和平舉行，但開票作業屢遇困難，直到本月9日才完成計票。本次大選的三名候選人在對中國的態度上立場分歧：蒙卡達支持深化與北京關係，而另外兩名中右派候選人則主張恢復與台灣邦交，開票結束後，宏都拉斯與台灣、美國的關係變化，也是關注焦點。

