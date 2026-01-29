恢復單身後首度露面 小煜談單親爸生活：每天跟2個小鬼「打仗」

楊奇煜（小煜）今出席果陀劇場音樂劇《生命中最美好的5分鐘》彩排記者會。（果陀劇場提供）

楊奇煜（小煜）今（29日）出席果陀劇場音樂劇《生命中最美好的5分鐘》記者會，這也是他自去年9月結束5年婚姻、恢復單身後首度露面。提到目前「1打2」的單親爸生活，他笑說沒有太多負面情緒，每天起床就是跟2個小鬼「打仗」，雖然教兒子講話可能要講幾百次才聽懂，但成就感卻越來越多。有趣的是，小煜爆料兒子們遺傳了他的表演慾，卻也「人小鬼大」很愛物色漂亮大姊姊，甚至會鎖定目標纏著不放，讓他無奈笑稱：「兩個都滿色的！」

廣告 廣告

談及昔日「棒棒堂」團員王子（邱勝翊）因捲入不倫戀神隱多月，小煜態度坦然，直言兩人偶爾仍有聯絡，但對於王子的演藝事業停擺，他表示：「那就讓他消失就好，我沒辦法代替他講什麼。」不過小煜強調，對團體的感情絕對不會受成員緋聞影響，他感性表示自己從棒棒堂出發，絕不可能摒棄這個團體，「只要粉絲有需要，我絕對一定會挺到底。」這份義氣也展現在排練場，同劇演員鎮萬鈞就透露，小煜經常在排練後主動傳訊討論劇本細節，非常細心。 這齣以「穿越時空，用愛治癒遺憾」為核心的原創音樂劇，誕生於疫情期間，是果陀首部線上直播演出的作品。小煜在劇中飾演一名因死神誤判而獲得重返人間機會的落魄音樂人，只有短短「5分鐘」能穿梭時空。回憶5年前首演時正逢低潮且膝蓋受傷，如今重返舞台，他笑說一年演了3部果陀的作品，一度還以為劇團在開玩笑，確認復排後趕緊認真鍛鍊體能，就怕體力跟不上劇情快節奏的反轉與奔跑。

楊奇煜（小煜）、方宥心、鎮萬鈞將為音樂劇《生命中最美好的5分鐘》帶來不一樣的精彩。（果陀劇場提供）

此次2026年強勢回歸，陣容更加入入圍首屆臺北戲劇獎的方宥心與鎮萬鈞。方宥心笑稱自己性格實際，挑戰劇中「戀愛腦」少女是一大考驗，排練時為了角色染金髮，記者會當天換回假髮，竟讓站在旁邊的小煜完全認不出她，滿場找人。這場由梁志民、陳國華、王慕天聯手打造的音樂饗宴，本周五起於台北城市舞台揭幕，並陸續巡迴嘉義、桃園、台中及高雄，購票請洽果陀劇場官網或Opentix。

更多鏡週刊報導

鄭伊健首度主演Netflix 影集！ 《百萬人推理》領軍2026華語片單

Marimekko的情人節讓你盡情摸 限定雙色愛心印花有馬可杯也有口金包

​沒票看李多慧應援！柯震東首同台求「電影票換球票」 女神飆國罵「供三洨」全場笑瘋