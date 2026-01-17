恢復庫德族公民地位 敘利亞總統夏拉簽命令緩和國內衝突情勢



敘利亞過渡政府總統夏拉16日簽署法令，確認境內庫德族群所應擁有的權利，除了正式承認庫德族語言之外，也恢復其所應具有的公民身分，由於敘利亞北部大城阿勒坡近日爆發嚴重衝突，凸顯政府與庫德族之間的對立態勢，因此夏拉此舉目的在釋出善意，試圖藉此消弭內部不穩因素。

路透報導指出，上週敘利亞政府軍與庫德族武裝組織，在北部大城阿勒坡（Aleppo）爆發激烈衝突，雖然雙方最終達成停火協議，但仍然造成23人喪生、逾15萬人逃離家園的憾事，因此，夏拉（Ahmed al-Sharaa）在16日頒布的命令之中，首度對庫德族群賦予各項公民權利，其中包括將庫德族認定為敘利亞民族之一，並且將庫德語以及阿拉伯語並列為官方語言，允許各級學校開設庫德語課程。

此外，命令之中也推翻了1962年時，一項剝奪庫德人所擁有敘利亞國籍的法令，恢復其公民的身份，明令禁止種族或是語言歧視，同時也訂出對於煽動種族對立行為的罰則，力求達成族群和諧的目標。

報導表示，夏拉曾經公開承諾，在歷經長達14年的內戰之後，要實現敘利亞國內真正的統一，但由於庫德族對於夏拉所領導的伊斯蘭政權長期以來有高度的戒心，因此自從阿塞德（Bashar al-Assad）獨裁政權垮台以來，庫德族與政府之間的衝突仍然不斷。

在2025年時，敘利亞過渡政府與控制該國東北地帶、由庫德族勢力主導的「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces，SDF）曾經進行長達數個月的談判，試圖將庫德族軍事以及行政體系納入國家系統之內，然而雙方之間歧見甚深，因此未能出現顯著的進展，如今夏拉透過行政措施遞出橄欖枝，是否能夠打開和解局面，仍有待觀察。

