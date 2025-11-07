恢復活豬拍賣首日 雲林肉市銷售量較以往增1成

經過15天禁宰與豬隻防疫，7日上午8時40分，雲林肉品市場正式恢復拍賣豬隻，第一頭豬重量達132公斤，拍出每公斤99.6元價格。

雲林肉品市場總經理黃加安表示，「第一頭99.6元每公斤，看起來價格跟我們10月22號疫情爆發之前來相比，也是相對穩定，也感謝豬農朋友能夠有秩序地出豬。」

而彰化溪湖肉品市場為了刺激豬隻買氣，只要拍賣買走前10頭豬，就能獲得紅包。

溪湖肉品市場總經理陳國興說：「就分上下兩場，前面10頭買了，我們就送給他紅包。」

承銷商賴先生認為，「麵攤這些民生問題大家都一樣，一般住戶10多天沒買豬肉也都會覺得怪怪的。」

而來到台中傳統市場，豬肉攤商完成清消作業，不過7日只買到冷凍豬肉，消費者期待溫體豬肉重新上市。

記者提問，現在豬肉可以屠宰了，哪時候可以上市？台中攤商王先生回應，「明天。」

台中民眾林小姐則說道，「疫情的部份的話只要有控制的話，有釋出也是會去想要購買。」

雲林肉品市場表示，經歷半個月沒有進行豬隻拍賣，每頭豬重量增加5到10公斤，7日上午恢復拍賣後價格還算平穩，冷凍廠購豬價每公斤92元以上、傳統市場購豬價每公斤95元以上，預估會用3個月時間，每日拍賣豬隻頭數增加一成共2600頭，來消化因疫情影響而未交易的3萬頭豬。

