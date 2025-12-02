恢復邦交？宏都拉斯大選開票中親台派領先 外交部：不預設任何前提

記者陳思妤／台北報導

宏都拉斯總統大選正在計票，2名親台的國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）、自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）票數領先中，兩人曾主張，當選後考慮和台灣恢復邦交。對此，外交部今（2）日表示，宏都拉斯與中國建交之後養蝦產業嚴重崩潰，印證了「未蒙其利先受其害」，外交部會持續關注宏國大選，並以不預設任何前提的方式，與宏都拉斯在內的世界各國積極交往。

宏都拉斯大選正在計票，目前親台派票數領先中，外交部發言人蕭光偉今天在例行記者會中表示，有注意到宏都拉斯候選人在選舉期間曾經表態，支持重新與我國建交。

廣告 廣告

蕭光偉指出，事實上宏都拉斯在與中國建交之後，非但沒能夠獲得預期的好處，反而當地面臨養蝦產業嚴重崩潰、大量人口失業，雙邊貿易嚴重失衡的局面。他直言，這種情況再次印證，中國始終未能善意履行承諾，同時也印證了若干國家外交轉向與中國建交之後，「未蒙其利先受其害」，並再次暴露出中國在國際社會上處心積慮、積極打壓台灣國際空間的惡意企圖，且無意協助其他國家在經濟、社會等各方面建設的不良居心。

外交部會持續關注宏國的大選結果以及選後相關政治情勢，蕭光偉強調，外交部會秉持坦承開放的態度，在總合外交以及榮邦計畫之下，以不預設任何前提的方式，與宏都拉斯在內的世界各國積極交往。且只要有助於台灣對於國際社會貢獻，提升我國國際地位，並且能拓展國際空間，外交部都會認真看待並且積極促成。

更多三立新聞網報導

交接國民黨智庫董事長 朱立倫祝福鄭麗文：一定有很多新創意、新想法

「和平沒有時間表！」蕭美琴駁斥「兩岸2030終局」：強化實力是嚇阻一環

台灣還是日本領土？中國不認《舊金山和約》！外交部：中國從未統治台灣

00878增3刪3！遊戲股王入列 00922換血這10強！

