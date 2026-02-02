即時中心／連國程報導

新竹市長高虹安涉貪助理費案獲二審法院判決無罪，已經復職新竹市長，但仍未恢復民眾黨籍，她日前接受《中國時報》專訪時表示，「恢復黨籍並非最迫切的事」，引起外界揣測是否將以無黨籍爭取連任，高虹安今（2）日聲明：該報導內容純屬過度解讀，不僅未經本人確認，亦非原話或原意，對此深表遺憾。

高虹安在聲明中表示，「目前最重要的就是守護新竹市的發展、努力推動市政，不負市民託付，現階段尚未討論任何選舉規劃，將市政工作做好最重要，謝謝大家的關心」。高虹安昨（1）日走訪市場提前向攤商拜年，還發放「駿馬迎福」小紅包給民眾，她說在過年前夕向第一線攤商表達感謝，也希望透過新春祝福，為大家帶來好運與好兆頭。

原文出處：快新聞／「恢復黨籍並非最迫切」引無黨籍拚連任聯想 高虹安：過度解讀

