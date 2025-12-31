恢復黨籍尋求連任？高虹安：以新竹市政優先

▲新竹市長高虹安。（圖／CNEWS匯流新聞網《中午來開匯》提供）

[NOWnews今日新聞] 2026年九合一選舉藍白合，國民黨將禮讓新竹現任市長高虹安競選連任，引發藍營內部不同聲音。針對是否恢復民眾黨籍尋求連任，高虹安今（31）日表示，本月18日才復職的她認為這是人生中很重要的決定，現在仍以先復職、將工作趕上進度，一切以市政為優先。

高虹安接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論節目專訪，針對側翼謠言稱若三審撤銷發回，就要再停職？高虹安表示，內政部過去函文指出，本來是因案停職，但二審撤銷原判決改判無罪而復職，就算今天三審撤銷二審發回更審，也毋庸再予停職。她說，該函文重點在於，避免司法判決未確定前反覆停職、復職，導致地方政務難以推動。

高虹安還說，內政部在2024年7月26號一審宣判有罪時，中午之前就停職，但二審宣判無罪時，內政部就要求要依法發文申請復職，還要她親簽、正本等規定，甚至府內同仁詢問還曾得到「這個可能1、2禮拜，不確定什麼時候才能復職」，讓大家很錯愕，怎麼宣判有罪馬上停職，復職規定就很多。

高虹安也說，「可能內政部劉世芳部長有感受到大家都很關注案件。」每個人好像都很希望她趕快回去上班，府內同仁都親持公文幫忙跑程序，所以還好很快12月18日上午她就回到市府報到。

至於談到二審宣判當天的心情，高虹安說，那天都忙著處理復職程序，也沒有說特別高興，但有覺得終於有件事情塵埃落定，要趕快回市府上班。她說，18日復職當天，有很多支持者、局處長都來迎接自己回去上班、一起走進去市府，讓她很感動，責任重大，有很多人在等她回來。

高虹安提到，復職後的腳步更緊湊，但還好她第一年上任時，有建立e化的專案管理系統，有關重大政見、重大工程在該系統都有列管，只要上系統就可以馬上看到執行狀況。她也稱讚，副市長邱臣遠在代理市長期間很認真，她在交接時就有拜託一定要如期完成系統上的相關政策。

新竹市藍營不推人選 高虹安感謝國民黨肯定

針對藍營不推人選，新竹市成為2026第一個藍白合縣市，高虹安表示，「非常感謝國民黨肯定我們在施政的表現。」對於國民黨主席鄭麗文及李乾龍表態2026新竹市長選舉由現任優先，相較其他縣市長人選的藍白協調，新竹市是無懸念的區域。至於是否要競選連任，她認為這是人生中很重要的決定，現在仍以先復職、將工作趕上進度，一切以市政為優先。

至於是否會恢復民眾黨籍？高虹安指出，目前民眾黨中央忙於2026大選推派人選之事，有許多進程在處理；而她會在與民眾黨主席黃國昌見面談過之後、尊重黨意，也可能有黨紀程序等相關問題，之後再討論恢復黨籍一事。

高虹安不諱言表示，「畢竟從起訴、被停權、一審宣判，之前先將退黨申請書送到黨中央，這些事情對黨的風險管控，我還是有知所進退。」當時因助理費案而申請退黨，但自己對於恢復黨籍的相關程序並不清楚，還要再了解；但她也相信，新竹市對於民眾黨是具有指標性意義的地方，對於已經具有戰力、執政中的縣市，「當然民眾黨會是希望這樣子的狀況」。

高虹安強調，復職後，最重要的就是財政，民眾黨前主席柯文哲在擔任台北市長任內，尤其強調財政紀律，因為債不是放在那就沒事，還需每年繳利息，柯給她的觀念「繳的利息非常多，不如趕緊把債還一還」，因此在她擔任市長第一年，就啟動還債計畫。

高虹安說，「擁有健康財政的城市，是為未來殿下好的根基。」以新竹市將於115年春節前發放每名市民新台幣5000元消費金為例，能發放消費金回饋市民，基礎必須建立在健康的市政財務上；而此次發放不僅每位成年市民有領取資格，新生兒也有份。

高虹安補充，市府也會在發放消費金之後，將在公有市場、旅遊景點推出一系列放大加碼活動，盼能振興新竹市的經濟與產業；她表示，而這小確幸也是在執政之初的努力，現在陸續開花結果，目前已著手擘劃下一個4年市府團隊藍圖，讓新竹市更好。

▲新竹市長高虹安。（圖／記者呂炯昌攝）

