恢復「公投綁大選」三讀通過 中選會：會依法辦理選務

投票所大排長龍，還有人邊排隊投票，邊用手機看開票，2018年九合一選舉，當時10個公投案一起投票，造成選務亂象。立法院2019年修法，讓公投跟大選脫鉤，固定每2年一次，但今年823核三延役公投，同意票高達74%，最後也沒過關，民眾黨團再提《公投法》23條修正案，讓公投綁大選，再度正式回歸。

立法院長韓國瑜說，「《公民投票法》第23條條文，修正通過。」

立法院國民黨團總召傅崐萁表示，「從民主進步黨執政以後，公投跟大選分開來以後，請問有哪一次的公投是順利可以成功的。」

在藍白黨團主導下，《公投法》修正案21日在立院三讀通過，明定主管機關應在公投案公告成立後，3個月起到6個月內舉行公投，期間內如果有全國性選舉，應該要同一天舉行。民進黨團則再提修正動議，公投前一天也放假，讓公民有準備時間，最後遭藍白否決。

民進黨立委吳秉叡質疑，「現在藍白委員的席次比較多，硬要通過會通過，選務不堪負荷，到時候造成的混亂誰要負責任呢？」

回顧《公投法》歷程，公投大選脫勾的首次投票，2021年的4案，核四商轉、反萊豬、公投綁大選、天然氣接收站遠離藻礁公投，都沒過關；2022年18歲公民權公投，也沒過。不過在更早公投綁大選時期，2018年的10案公投，包含反空污、非民法保障同性共同生活、廢止《電業法》非核家園條文等7案通過，東奧正名等3案則沒過關。

中選會代理主委吳容輝表示，「投票率的多寡其實跟綁不綁公投，其實沒有絕對的關係，我們看以往的這個資料，議題的被關注度的高低，才會去決定真正的投票率的高低。」

對於公投綁大選再度恢復，中選會回應，會審慎積極研議選務規劃，依法辦理選務，維持選務運作安定順利，相關預算編列也會循往例辦理。