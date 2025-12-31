《恨女的逆襲》夏靖庭扮黑道展現陰柔面 黃冠智逼真飾火爆教練擔心他們受創

夏靖庭（左）在《恨女的逆襲》中飾演從事不法勾當的拳館老闆。（華映娛樂提供）

獲金馬獎最佳動作設計獎的《恨女的逆襲》不僅真實呈現母女情感與拳擊場景，男性角色包括三金得主蔡振南、金鐘視帝游安順、金鐘視帝夏靖庭和金鐘男配角黃冠智等，亦帶來令人意想不到的火花。其中，黃冠智飾演凶猛教練，學長學妹都笑翻說「神還原」。

資深演技派演員夏靖庭與本片監製何平導演、導演李宜珊淵源深厚。曾以何平執導的《公主徹夜未眠》拿下金鐘獎最佳男配角獎，並參與何平獲柏林影展唐吉軻德獎的《挖洞人》和《匪諜大亨》。這次飾演黑道老大的夏靖庭，拍攝一場集結各路角頭的地下拳擊賽時，現場陽剛氣息濃厚，監製與導演希望有個角色能表現得「陰柔一點」，創造一點驚喜。

廣告 廣告

對此夏靖庭分享：「我在現場思索了5分鐘，下次試戲時，就出現這個陰柔角頭。」他必須在短時間內不斷自我洗腦：「誰說個性陰柔就不能混黑道？」他認為社會各行各業都有不同類型的人，這種跳脫既定形象的詮釋方式，意外為這場戲增添強烈的戲劇張力。

曾以《降河洄游》奪下金鐘獎男配角獎的黃冠智，在片中挑戰桌球教練一職。本身是桌球體保生的他如魚得水，將過往運動員生涯中觀察到的素材全數用上。他在片中展現出「兇猛面」取材自真實的體育界經驗，他笑說：「我把以前教練教的細節，原封不動傳承下去。」

田翔元（左）透露，在《恨女的逆襲》中被黃冠智（右）罵得彷彿看見自己的教練。（華映娛樂提供）

片中合作的小球員教練剛好是黃冠智的學長和學妹，看到他的演出紛紛笑倒，直指他連台詞都「複製貼上」，把以前的教練模仿得維妙維肖。不過因為真的很火爆，黃冠智在片場時每當導演喊卡，他都會立刻安慰嚇壞的小球員：「這是演戲，不要緊張。」平時溫和有禮的他，深怕嚴厲的表演會讓小演員的內心有陰影。

飾演戲中遊手好閒、坐享兒子福利一角的新人田翔元，擁有13年桌球專業背景。首次跨足大銀幕的他坦言非常緊張，「同台演出的前輩都很照顧我，最印象深刻的是我真的吃不停。」田翔元表示，原本沒想到吃飯的戲是來真的，為了配合拍攝，他必須重複吃下好幾個便當，吃到晚餐都省了。

他起初面對教練黃冠智的嚴厲喝斥，會勾起以前練球被罵的回憶，「一開始真的很緊張，好像回到以前被教練罵的時候。但因為戲中我們是一群人被罵，所以導演每次喊卡，冠智哥會特別告訴每位小朋友，這是演戲，要我們不要那麼緊張。」感受到劇組前輩們的專業與照顧後，讓他順利完成這次極具挑戰性的處女作。

《恨女的逆襲》透過多樣化的男性角色，隱喻投射社會中的特權、威權與性別流動，與拳擊隊的直球面對形成強烈對比，於2026年1月16日全台上映，詳情見電影臉書粉專及Instagram官方帳號。

更多鏡週刊報導

巨石強森私密脆弱面曝光 《重擊人生》沒艾蜜莉布朗恐難拍成

《用閱讀跨年》迎向2026 10位名家推薦10本好書

大器晚成男星赴北極體驗-20℃ 《格陵蘭雪女》充滿詩意深度