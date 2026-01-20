「恨女」劇組勤跑映後 觀眾談喪母痛從電影獲力量

（中央社記者王心妤台北20日電）電影「恨女的逆襲」票房持續累積，女主角林怡婷近日勤跑映後座談，最難忘有名觀眾剛經歷喪母之痛，並分享從片中得到安慰，感性分享讓隔壁觀眾聽完也跟著哭泣。

導演李宜珊今天透過劇組分享，聽完經歷喪母之痛觀眾的分享，除了現場觀眾跟著落淚，演員田翔元站在台上也跟著哭泣，這成為跑映後最難忘的事件。

演員黃惟為了更貼近片中有練拳擊的體態，刻意增重8公斤，訓練期間也傷痕累累。她透露，媽媽看完電影後說，當時就察覺她有半年時間天天都在哭，「她看完安慰我說，角色小貞的內心比我強大很多，希望我也能學會那種不內耗、不糾結的勇氣」。

「恨女的逆襲」全台上映中。（編輯：張雅淨）1150120