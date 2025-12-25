《恨女》幕後操翻！林怡婷拳擊訓練邊哭邊打 AcQUA林毓家克服舊傷砍掉重練

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

第62屆金馬獎最佳動作設計電影《恨女的逆襲》於24日發布最新預告，備受矚目的拳擊場面背後，其實是四位年輕演員組成的「拳擊隊」，在長達近一年的魔鬼訓練中，挺過受傷、暴哭與身材管理的低潮，終於從小白蛻變成專業拳擊手。女主角林怡婷不諱言地說：「我就是邊哭邊打到下課。」

林怡婷（左起）、黃惟、曾皓澤、林毓家在《恨女的逆襲》中皆是蔡振南的拳擊學生。（圖／華映娛樂提供）

金穗獎最佳演員林怡婷，這次在片中飾演「家玲」，坦言海選過程長達半年，壓力巨大。她回憶在確定角色前的十堂拳擊課中，常因進度緩慢而自責崩潰：「我常打電話給朋友大哭，教練也嚇到，但我就是邊哭邊打到下課。」本身就有的腰傷更讓她痛到想放棄，「最嚴重時躺在床上怎麼調整姿勢都痛」，但想到劇組心血，她咬牙堅持。

林怡婷在拍攝《恨女的逆襲》中體重被嚴格控管。（圖／華映娛樂提供）

她也提到與飾演父母的王彩樺、游安順，以及飾演教練的蔡振南合作獲益匪淺。她形容王彩樺僅是坐著就能散發出讓她「又愛又恨」的氣場；游安順在戲裡讓她恨得牙癢癢，戲外卻是極其鬆弛的導師；與蔡振南的煮飯對戲則讓她特別難忘，令她感受到角色內心所缺失的父愛。導演李宜珊透露，林怡婷在一場對媽媽的獨白戲中即興加了一句「我希望你能快樂」，真情流露讓導演在鏡頭後哭到不能自已，甚至停拍20分鐘平復情緒。

林怡婷（左起）與蔡振南、林毓家在《恨女的逆襲》中飾演感情甚好的師徒。（圖／華映娛樂提供）

男團「AcQUA源少年」成員林毓家，過去曾以《橋頂少年》獲金穗獎最佳演員。他本次在片中為展現專業拳擊手形象，不僅赤膊上陣，還暴瘦9公斤。他因舊傷導致練習兩個月的右撇子打法必須全部砍掉重練，坦言：「訓練很辛苦，有過想放棄的念頭，但更多是愧疚，沒能達到教練要求，換手時等於重頭來過，真的很挫折。」在「教練」蔡振南與導演鼓勵下，他逐步練出拳擊手架勢。

黃惟在《恨女的逆襲》中飾演小貞。（圖／華映娛樂提供）

飾演小貞的黃惟從芭蕾舞者轉型拳擊手，為說服導演增重8公斤，連續三個月將雞胸肉與優格打成汁飲用。她表示：「不好喝，但效果很快！」試鏡時她在才藝表演環節大秀扯鈴功夫，還說自己也能用鍋蓋替代扯鈴，沒想到後來導演將此創意納入劇本，成為片中趣味片段。

曾皓澤（左）在片中飾演拳擊隊的一員，戲外為了增重吃了不少苦頭。（圖／華映娛樂提供）

曾皓澤則面臨體力極限挑戰，清瘦的他為了像個運動員，每天循環「起床、訓練、吃飯、訓練」的過程。他回憶：「有一次對打傷了右肋骨，休息時最痛苦，因為怕進度跟不上。」他笑說上場前會與林毓家狂做臥推，只為讓胸肌在銀幕上「看起來大一點」。

四位演員在訓練中也培養出深厚默契，林毓家在一次打沙包訓練中帶頭喊出「加油」，從此變成拳擊隊的專屬打氣儀式；林怡婷與黃惟私下更成為摯友，殺青後仍常相約看海。

四位年輕演員因為拍攝《恨女的逆襲》成為好友。（圖／華映娛樂提供）

《恨女的逆襲》由何平監製、李宜珊執導，蔡振南、游安順、王彩樺、李千娜領銜主演，搭配金穗獎最佳演員林怡婷、林毓家，攜手新生代潛力新星黃惟與曾皓澤等共同主演。將於2026年1月16日上映，更多資訊可關注官方FB粉專及IG。

由知名設計師方序中所設計的《恨女的逆襲》漫畫版主視覺。（圖／華映娛樂提供）

