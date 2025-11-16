《恨女》王彩樺素顏學藝 自認很會吹

導演李宜珊、監製何平攜演員林怡婷、蔡振南、游安順、王彩樺、李千娜等人，帶著新片《恨女的逆襲》16日出席金馬影展，片中林怡婷會打拳擊、游安順會打桌球、蔡振南則是林怡婷的拳擊教練，人人各有才藝，王彩樺開玩笑自曝才藝是「很會吹」，原來她為角色學吹口琴，也下了不小的功夫。

王彩樺片中跟游安順飾演夫妻，職業是賣便當，為了角色刻意增胖、素顏演出，還下功夫學口琴，她笑說：「有時候要擦一點油，不然嘴脣會太乾。」巧的是，電影裡他吹的歌曲正是同片演員蔡振南的〈花若離枝〉。

廣告 廣告

飾演拳擊教練的蔡振南，花了2個月的時間練習拳擊、上了20堂課，他說：「我非常樂意接受訓練，偶爾跟教練打、怡婷打、導演打，訓練的汗水流了有幾公升，有瘦一點。而且所有工作團隊、攝影師都要練拳擊，現場才知道怎麼拍。我現在最想跟導演練，一開始是她欺負我，後來我想跟她單挑，變成我欺負她。」

林怡婷演出《恨女的逆襲》入圍今年金馬獎最佳新演員，本人甜美可愛的模樣與片中造型完全不同，她表示為了演出女拳擊手，努力增重5公斤，每天都喝大罐的含糖優酪乳，又吃雞胸肉，同時她花了1年時間苦學拳，被教練操到邊哭邊學拳，連李宜珊都隨時叮囑她走路要「腿開開」，因為那才是角色的姿態。